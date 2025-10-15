По всій Україні застосовано аварійні відключення електроенергії
У середу, 15 жовтня, в усіх регіонах України застосовано аварійні відключення електроенергії через складну ситуація в енергосистемі
Про це повідомляє Укренерго.
У компанії повідомили, що аварійні відключення діють в усіх регіонах, за винятком Донеччини та частини Чернігівщини, де обленерго застосовується три черги погодинних відключень.
"Причина запровадження обмежень — наслідки попередніх російських атак на енергетичну інфраструктуру", - пояснили в Укренерго.
Там додали, що в усіх постраждалих від російських обстрілів регіонах тривають аварійно-відновлювальні роботи.
- Ввечері 14 жовтня у кількох районах Києва виникли перебої зі світлом, а в семи областях діяли аварійні відключення електроенергії.
