По всій Україні застосовано аварійні відключення електроенергії

Про це повідомляє Укренерго.

У компанії повідомили, що аварійні відключення діють в усіх регіонах, за винятком Донеччини та частини Чернігівщини, де обленерго застосовується три черги погодинних відключень.

"Причина запровадження обмежень — наслідки попередніх російських атак на енергетичну інфраструктуру", - пояснили в Укренерго.

Там додали, що в усіх постраждалих від російських обстрілів регіонах тривають аварійно-відновлювальні роботи.