Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Головна Суспільство "Політичні ігрища, які не дуже добре відгукнуться на населенні": в Одеській міськраді висловились про скандал навколо Труханова
Ексклюзив

"Політичні ігрища, які не дуже добре відгукнуться на населенні": в Одеській міськраді висловились про скандал навколо Труханова

Марина Клюєва
14 жовтня, 2025 вiвторок
10:17
Суспільство Геннадій Труханов

Питання щодо громадянства міського голови Одеси підіймається ще з 2014 року

Зміст

Таку думку висловив депутат Одеської міськради, волонтер Андрій Вагапов в етері Еспресо. 

"У ЦВК чомусь запитань не було під час останніх виборів 2020 року, коли містяни обрали міським головою Геннадія Леонідовича Труханова. Зараз з'явилися. Ця тематка піднімається, наскільки я пам'ятаю, ще з 14-го року і через суд були докази, що міського голови немає громадянства. Тут ця тематка знову спливла. Тобто я вважаю, що відбувається ситуація така сама, як була в місті Чернігів, коли позбавили виконання обов'язків міського голову Матрощенко. І я вважаю, що те ж саме плюс-мінус відбувається і в Одесі. Тобто це політичні ігрища, які, на жаль, не дуже добре відгукнуться на населенні. Тим паче, що зараз починається опалювальний сезон. Якщо глянути на це з точки зору закону, то давайте згадаємо, 4 стаття Конституції України, і людина не може бути позбавлена громадянства і залишитись без громадянства якоїсь країни", - сказав він. 

Андрій Вагапов зауважив, що російське громадянство міського голови Одеси Геннадія Труханова ще потрібно довести в судовому порядку. 

"Я вважаю, якщо Зеленський підпише документи про позбавлення громадянства, то він відразу отримає протягом трьох чи п’яти діб потрібно, судову справу, от, яку я впевнений, що програє. Хоча ми не знаємо, є у нього громадянство чи ні. Він заявляє, що у нього громадянства немає. Дивлячись на паспорти, які там гуляють в мережі, фотографії, сканкопії, то можна прямо заявляти, що якщо це усе обґрунтування на цих сканкопіях, то так, це фейк. Фейк - це чи ні, ми побачимо, я думаю, згодом. Ну, повторюю, найгірше, що це він відгукнеться на місцевому самоврядуванні та на населенні", - вважає він.

Читайте також: Президент може припинити громадянство Труханова, але не може позбавити його посади мера: юрист Андрій Магера

Депутат Одеської міської ради вважає, що це політичий тиск. 

"Тут, вважаю, це просто політичний тиск. Я пам'ятаю, коли прийшов голова військової адміністрації новий, то з Одеської області, з одеських різноманітних ОТГ почали збирати кошти в обласну військову адміністрацію на допомогу військовим. До кожного ОТГ, до міста постійно звертаються військові частини і ОТГ допомагають в межах своїх можливостей, так само і Одеська міська рада. Тобто враховуючи, що бюджет міста Одеси плюс-мінус 12 мільярдів гривень, з них близько 9 мільярдів - це кошти, які спрямовуються на комунальників на виплату зарплатні, вчителям, медикам, комунальні послуги, соціальні потреби, а останні 3 мільярди - це бюджет розвитку, який ми можемо спрямовувати на допомогу військовим, на відновлення інфраструктури внаслідок прильотів, на багато-багато всього іншого. Тобто невелика частина. І ми з цього десь 1,5 мільярди в цьому році тільки спрямували на допомогу військовим. Повторюю, це не враховуючи сотень мільйонів, які спрямовуються на ремонти внаслідок прильотів", - розповів депутат Одеської міськради. 

Читайте також: Труханов анулював свій російський паспорт у 2017 році через суд, - ЗМІ

Андрій Вагапов вважає, що у разі, якщо Геннадія Труханова знімуть із посту міського голови, з ним піде і його команда. За його словами, це по більшості посадовці комунальних підприємств, тому це може створити проблеми для самоврядування та населення, враховуючи, що наближається опалювальний сезон та пора дощів. 

"Військова адміністрація звертається: "Дайте нам кошти, ми самі будемо їх спрямовувати". Відмовились тільки хто? Відмовилась Одеса, відмовились Фонтанська ОТГ і відмовились, я пам'ятаю, ще Доброславська ОТГ. Відразу протягом плюс-мінус тижня після цього по усім головам цих ОТГ та міському голові почали відкриватися якісь там кримінальні провадження, їх викликати на допити в прокуратуру. І це, я вважаю, прямий тиск. Ось те, що побачив я. Фонтанська ОТГ, там змінили голову, тимчасово виконуючий обов'язки голови. Доброславська ОТГ тримається, там навіть депутат Верховної Ради від фракції “Слуга Народу” виступив на засіданні в підтримку голови Доброславської ОТГ. Ну і ситуація з містом Одеса, в принципі, вам, яка на цей час, відома. Знаєте, якщо його уберуть все ж таки, то знаючи його команду, з ним піде його команда, а це дуже багато посадовців, які займають посади у різних комунальних підприємствах. І як я і говорив, це кажеться дуже погано, от, особливо під час опалювального сезону", - додав він.

  • 12 жовтня Міський голова Геннадій Труханов заявив, що йому стало відомо про підготовку до розгляду питання про його позбавлення громадянства України.
  • Раніше про наявність у Труханова російського громадянства стверджували журналісти проєкту "Слідство.Інфо", грузинський та український політик Міхеїл Саакашвілі, громадський активіст та блогер Сергій Стерненко, народний депутат, одесит Олексій Гончаренко.
  • Політик, а нині офіцер ЗСУ Єгор Фірсов заявляв навіть про наявність у Труханова буцімто двох паспортів громадянина РФ - "один виданий у Московській області, а інший в Дагестані".
Теги:
Новини
Україна
Росія
Одеса
Володимир Зеленський
Геннадій Труханов
Читайте також:
Нова північнокорейська міжконтинентальна ракета "Хвасон-20"
Автор Марія Музиченко
12 жовтня, 2025 неділя
Кім Чен Ин продемонстрував Медведєву ракету, яка нібито може досягнути США
мобілізація в Україні
Автор Тетяна Яворська
11 жовтня, 2025 субота
Коли допомоги можуть так і не дочекатись: звільнення військовослужбовців по догляду за родичем з інвалідністю. Пояснюємо
Генадій Труханов
Автор Тетяна Яворська
13 жовтня, 2025 понедiлок
Президент може припинити громадянство Труханова, але не може позбавити його посади мера: юрист Андрій Магера
Київ
+8.2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.4
    Купівля 41.4
    Продаж 41.9
  • EUR
    Купівля 48.02
    Продаж 48.64
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, вiвторок
14 жовтня
13:39
Партнерський матеріал
Благодійний фонд “Food for Ukraine”.
Як NOVUS разом з Фондом Food for Ukraine підтримує людей, що постраждали під час війни
13:23
повінь
"За три роки так і не спромоглися навести лад": окупаційна влада Маріуполя визнала нездатність впоратися з відведенням дощової води
13:17
Олександр Лукашенко (26.01.2025)
Лукашенко порадив Трампу не перейматися через Нобелівську премію і заговорив про "велику угоду"
12:49
Дрони РФ вдарили по цивільній автівці та вантажівках місії ООН на Херсонщині: є поранені
12:30
Білорусь
У Білорусі масово арештовують людей, повʼязаних з моніторинговим каналом "Беларускі Гаюн", - правозахисники
12:02
румунські катери порушили кордон
Четверо румунських рибалок на катерах порушили державний кордон України
12:02
OPINION
Tomahawk — це частина гібридної війни США проти Росії
11:48
відкриті дані, комп'ютер
Microsoft з 14 жовтня припиняє підтримку Windows 10
11:24
Ексклюзив
Путін в Кремлі
Путін перед собою ставить дві мінімальні цілі для закінчення війни, - політолог Денисенко
11:21
Огляд
міжнародний огляд
Україна робить ставку на удари вглиб Росії, а Зеленський зустрінеться з Трампом. Акценти світових ЗМІ 14 жовтня
10:56
Ексклюзив
Микола Маломуж
"Приклад того, як треба діяти нестандартно": генерал Маломуж про Добропільську операцію
10:33
наслідки російських ударів по об'єктах енергетики
В Чернігові застосовують графіки відключень, в інших областях — без обмежень: ситуація в енергосистемі 14 жовтня
10:23
Майк Джонсон
Чинний шатдаун може стати найтривалішим в історії США, - спікер Джонсон
10:23
Обкладинка журналу Time
"Найгірше за всю історію": Трампу не сподобалось його фото з обкладинки Time
10:20
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 14 жовтня: скільки коштує долар і євро
10:19
Ексклюзив
ТЦК, штраф
Сплата штрафу не звільняє від обов’язків перед ТЦК, - правник Танасійчук
10:02
OPINION
Російська пропаганда: гігієнічні процедури самодостатні
09:51
На фото людина, яка користується мобільним телефоном
Українцям більше не дзвонитимуть з рекламою по телефону: оператори вже заблокували тисячі спам-номерів
09:44
Ексклюзив
Карта бойових дій за 4-11 жовтня
Ворог застосовує конвеєрні атаки на Покровському напрямку, - 4-й батальйон "Сила Свободи"
09:09
Дональд Трамп
"Він мій друг": Трамп заявив, що Ердоган може допомогти у врегулюванні війни в Україні
08:55
Ексклюзив
Петро Андрющенко
Знищений гіпермаркет у Донецьку слугував укриттям для військової техніки окупантів, - Андрющенко
08:53
сили ППО
За ніч ППО знешкодила 69 з 96 ворожих дронів
08:15
Інфографіка
збірна України, Україна, ЧС-2026
Відбір на ЧС-2026: який вигляд має таблиця групи збірної України після перемоги над Азербайджаном
08:10
Оновлено
танк ЗСУ
Протягом минулої доби на фронті відбулось 190 боїв: понад третина з них на Покровському напрямку
08:02
"Катастрофічний стан ППО": агенти "Атеш" в російській армії відзвітували про ситуацію на Запоріжжі
08:00
OPINION
Місія для Tomahawk
07:53
Оновлено
Атака у ніч на 14 жовтня: у Харкові постраждав медзаклад, на Кіровоградщині - критична інфраструктура
07:39
втрати окупантів
За добу війни в Україні РФ втратила 5 танків, 29 артсистем та 1200 військових
07:35
Анонс
Кріштіану Роналду, збірна Португалії
ЧС-2026: результати й розклад матчів 14 жовтня
07:29
Євробачення 2025
Європейська мовна спілка відклала голосування щодо участі Ізраїлю в Євробаченні-2026
06:59
Starship SpaceX
SpaceX завершила серію випробувань Starship в рамках підготовки до майбутніх місій на Місяць та Марс
2025, понедiлок
13 жовтня
23:48
Оновлено
Кіліан Мбаппе, Франція - Ісландія, відбір ЧС-2026
Відбір ЧС-2026: результати усіх матчів 13 жовтня
23:41
Оновлено
збірна України, футбол, Україна
Україна перемогла Азербайджан у відборі на ЧС-2026
23:18
Реджеп Тайїп Ердоган і Джорджія Мелоні
"Ти маєш чудовий вигляд, але...": Ердоган попросив премʼєрку Італії Мелоні кинути палити
22:10
Ексклюзив
Володимир Огризко
У Кремлі бояться не тільки Tomahawk, - дипломат Огризко
21:45
Оновлено
зеленський трамп
Зеленський підтвердив, що зустрінеться з Трампом 17 жовтня
21:44
Втрати окупантів
Азовці зупинили штурм росіян під Добропіллям: ворог зазнав значних втрат
21:20
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Росія окупувала Тернове Дніпропетровської області, - DeepState
21:06
Ексклюзив
Штаб-квартира ЄС в Брюсселі
ЄС з 2022 року зменшив купівлю російських енергоресурсів на 90%, але треба багато що зробити, - журналіст Хотин
20:57
Ексклюзив
Роман Костенко
Трамп дуже високо підняв ставки: Костенко про заяви президента США щодо Tomahawk
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV