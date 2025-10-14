"Політичні ігрища, які не дуже добре відгукнуться на населенні": в Одеській міськраді висловились про скандал навколо Труханова

Таку думку висловив депутат Одеської міськради, волонтер Андрій Вагапов в етері Еспресо.

"У ЦВК чомусь запитань не було під час останніх виборів 2020 року, коли містяни обрали міським головою Геннадія Леонідовича Труханова. Зараз з'явилися. Ця тематка піднімається, наскільки я пам'ятаю, ще з 14-го року і через суд були докази, що міського голови немає громадянства. Тут ця тематка знову спливла. Тобто я вважаю, що відбувається ситуація така сама, як була в місті Чернігів, коли позбавили виконання обов'язків міського голову Матрощенко. І я вважаю, що те ж саме плюс-мінус відбувається і в Одесі. Тобто це політичні ігрища, які, на жаль, не дуже добре відгукнуться на населенні. Тим паче, що зараз починається опалювальний сезон. Якщо глянути на це з точки зору закону, то давайте згадаємо, 4 стаття Конституції України, і людина не може бути позбавлена громадянства і залишитись без громадянства якоїсь країни", - сказав він.

Андрій Вагапов зауважив, що російське громадянство міського голови Одеси Геннадія Труханова ще потрібно довести в судовому порядку.

"Я вважаю, якщо Зеленський підпише документи про позбавлення громадянства, то він відразу отримає протягом трьох чи п’яти діб потрібно, судову справу, от, яку я впевнений, що програє. Хоча ми не знаємо, є у нього громадянство чи ні. Він заявляє, що у нього громадянства немає. Дивлячись на паспорти, які там гуляють в мережі, фотографії, сканкопії, то можна прямо заявляти, що якщо це усе обґрунтування на цих сканкопіях, то так, це фейк. Фейк - це чи ні, ми побачимо, я думаю, згодом. Ну, повторюю, найгірше, що це він відгукнеться на місцевому самоврядуванні та на населенні", - вважає він.

Депутат Одеської міської ради вважає, що це політичий тиск.

"Тут, вважаю, це просто політичний тиск. Я пам'ятаю, коли прийшов голова військової адміністрації новий, то з Одеської області, з одеських різноманітних ОТГ почали збирати кошти в обласну військову адміністрацію на допомогу військовим. До кожного ОТГ, до міста постійно звертаються військові частини і ОТГ допомагають в межах своїх можливостей, так само і Одеська міська рада. Тобто враховуючи, що бюджет міста Одеси плюс-мінус 12 мільярдів гривень, з них близько 9 мільярдів - це кошти, які спрямовуються на комунальників на виплату зарплатні, вчителям, медикам, комунальні послуги, соціальні потреби, а останні 3 мільярди - це бюджет розвитку, який ми можемо спрямовувати на допомогу військовим, на відновлення інфраструктури внаслідок прильотів, на багато-багато всього іншого. Тобто невелика частина. І ми з цього десь 1,5 мільярди в цьому році тільки спрямували на допомогу військовим. Повторюю, це не враховуючи сотень мільйонів, які спрямовуються на ремонти внаслідок прильотів", - розповів депутат Одеської міськради.

Андрій Вагапов вважає, що у разі, якщо Геннадія Труханова знімуть із посту міського голови, з ним піде і його команда. За його словами, це по більшості посадовці комунальних підприємств, тому це може створити проблеми для самоврядування та населення, враховуючи, що наближається опалювальний сезон та пора дощів.

"Військова адміністрація звертається: "Дайте нам кошти, ми самі будемо їх спрямовувати". Відмовились тільки хто? Відмовилась Одеса, відмовились Фонтанська ОТГ і відмовились, я пам'ятаю, ще Доброславська ОТГ. Відразу протягом плюс-мінус тижня після цього по усім головам цих ОТГ та міському голові почали відкриватися якісь там кримінальні провадження, їх викликати на допити в прокуратуру. І це, я вважаю, прямий тиск. Ось те, що побачив я. Фонтанська ОТГ, там змінили голову, тимчасово виконуючий обов'язки голови. Доброславська ОТГ тримається, там навіть депутат Верховної Ради від фракції “Слуга Народу” виступив на засіданні в підтримку голови Доброславської ОТГ. Ну і ситуація з містом Одеса, в принципі, вам, яка на цей час, відома. Знаєте, якщо його уберуть все ж таки, то знаючи його команду, з ним піде його команда, а це дуже багато посадовців, які займають посади у різних комунальних підприємствах. І як я і говорив, це кажеться дуже погано, от, особливо під час опалювального сезону", - додав він.