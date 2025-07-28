"Політичний сезон почався": політолог Розумний про наслідки ситуації з НАБУ і САП

Таку думку висловив доктор політичних наук Максим Розумний в етері Еспресо.

"Я думаю, що політичні наслідки будуть різноманітні і багатоаспектні. Я думаю, що команда президента зробить все можливе для того, щоб прийняти цей закон і нормалізувати ситуацію. Я думаю, що команда президента чи ОП, вона побачила цю червону лінію, ці прапорці, за які не можна виходити, і вона швиденько відкотить ситуацію до попереднього стану, який загалом то її абсолютно влаштовував і в якому, команда президента, ця корпорація людей, які там все контролюють Боротьба в основному ішла навколо цих військових бюджетів, Агенції оборонних закупівель", - сказав він.

Розумний додав, що поза тим є ще дуже багато різноманітних сфер, в яких ця команда себе дуже впевнено почуває і вона повернеться до того статусу кво.

"Якщо говорити про наслідки для політичної системи, в цілому України, звісно, що прецедент дуже важливий відбувся - відбулися масові акції. Ми побачили по цих учасниках акцій, що насправді ніхто не боїться в країні, яка воює, виходити на площу із доволі такими, ну, якщо не радикальними, образливими для влади гаслами. У мене не було враження, що ці люди озираються, чи їх не почнуть хапати і садити в чорні воронки. Тобто політичний сезон почався, українська політика повернулася до свого, так би мовити, нормального стану, як це завжди було", - зазначив політолог.

На його думку, вона повернулася до передмайданного стану.

"Якщо говорити про основні політичні наслідки - повернення конкурентної української політики і, власне, означення червоних ліній, за які не може собі дозволити перейти владна корпорація", - підсумував Розумний.

Що передувало

22 липня президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт, прийнятий на засіданні Верховної Ради, деякі пункти якого обмежують повноваження Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та підпорядковують їхню діяльність генпрокурору. Дані в картці законопроєкту тричі змінювали: спочатку закон повернули з підписом президента, згодом помітка зникла, а за деякий час у картці знову зʼявився підпис Володимира Зеленського.

Окрім президентської фракції "Слуга Народу", даний закон також підтримала "Батьківщина" і ще деякі народні депутати.

Після голосування у Верховній Раді тисячі українців у великих містах вийшли на мирні протести, вимагаючи накласти президентське вето на закон, що значно обмежує повноваження антикорупційних органів.

Європейський Союз висловив серйозне занепокоєння ухваленням українського закону № 12414 про обмеження незалежності НАБУ і САП. За словами речника Єврокомісії Ґійома Мерсьє, ці структури є ключовими для антикорупційних реформ і мають діяти автономно, щоб підтримувати довіру громадськості та просувати євроінтеграцію.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн особисто звернулася до президента Зеленського з вимогою пояснень, наголошуючи на неприпустимості компромісу щодо принципів верховенства права — особливо у контексті кандидатства України в ЄС.

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що втрата незалежності НАБУ є "серйозним кроком назад" та може підірвати шанси України на вступ до ЄС. Представники Франції та Німеччини також висловили занепокоєння, закликавши Київ переглянути закон і зберегти інституційні запобіжники незалежності цих органів.

Загалом у Брюсселі вважають: цей закон ставить під загрозу інституційну стійкість України, її демократичний курс і підтримку з боку західних партнерів, особливо враховуючи військовий контекст та євроінтеграційні плани.

24 липня нардепи зареєстрували в Раді свій законопроєкт, який має повернути незалежність НАБУ й САП.

Натомість Зеленський 24 липня погодив текст іншого законопроєкту, який зміцнить систему правопорядку й гарантуватиме незалежність антикорупційних органів. Цього ж дня згодом він вніс у Верховну Раду законопроєкт про посилення повноважень НАБУ й САП. У відомствах повідомили, що брали участь у розробці, законопроєкт відновлює всі процесуальні повноваження та гарантії