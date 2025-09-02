Поліцейський з Києва перевозив ухилянтів до кордону під виглядом спецпризначенців, — ДБР
Працівники ДБР за сприяння СБУ та Нацполіції повідомили про підозру старшому інспектору столичної поліції, який допомагав військовозобов’язаним чоловікам втекти з України
Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.
За даними ДБР, правоохоронець перевозив "чоловіків з Києва до Вижницького району Чернівецької області, що межує із Румунією. За свої послуги він брав 6 тис. євро з людини. Гроші перед виїздом передавались спільниці, яка також була залучена до оборудки.
Аби уникнути викриття, поліцейський вирушив у псевдовідрядження, змінював номерні знаки та встановлював на автомобіль світлові маячки, які надавали пріоритет в русі. У разі зупинки, він показував посвідчення та казав, що терміново везе колег на спецзавдання. Для маскування усіх чоловіків також переодягли у форму.
23 серпня 2025 року 5 військовозобов’язаних та поліцейського зупинили правоохоронці на в’їзді до Буковини. Після перевірки документів чоловікам вручили повістки та склали протоколи про адміністративне правопорушення.
Правоохоронець, своєю чергою, підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України — сприяння організації незаконного переправлення декількох осіб через державний кордон України, за попередньою змовою групою осіб, службовою особою з використанням службового становища.
Йому загрожує до 7 років позбавлення волі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.08 Купівля 41.08Продаж 41.58
- EUR Купівля 47.94Продаж 48.61
- Актуальне
- Важливе