Поліцейський з Києва перевозив ухилянтів до кордону під виглядом спецпризначенців, — ДБР

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

За даними ДБР, правоохоронець перевозив "чоловіків з Києва до Вижницького району Чернівецької області, що межує із Румунією. За свої послуги він брав 6 тис. євро з людини. Гроші перед виїздом передавались спільниці, яка також була залучена до оборудки.

Аби уникнути викриття, поліцейський вирушив у псевдовідрядження, змінював номерні знаки та встановлював на автомобіль світлові маячки, які надавали пріоритет в русі. У разі зупинки, він показував посвідчення та казав, що терміново везе колег на спецзавдання. Для маскування усіх чоловіків також переодягли у форму.

23 серпня 2025 року 5 військовозобов’язаних та поліцейського зупинили правоохоронці на в’їзді до Буковини. Після перевірки документів чоловікам вручили повістки та склали протоколи про адміністративне правопорушення.

Правоохоронець, своєю чергою, підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України — сприяння організації незаконного переправлення декількох осіб через державний кордон України, за попередньою змовою групою осіб, службовою особою з використанням службового становища.

Йому загрожує до 7 років позбавлення волі.