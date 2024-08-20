"Полон вбиває": у центрі Києва родичі військовополонених вийшли на мирну акцію
У вівторок, 20 серпня, у центральній частині Києва члени родин військовополонених вийшли на мирну акцію із закликом до влади здійснити обмін їхніх рідних
Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Катерина Галко.
Акція тривала біля блокпоста недалеко від Верховної Ради.
Серед учасників, зокрема, були родичі військовослужбовців бригади спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України, морських піхотинців та розвідників, яких Росія утримує в полоні.
Рідні військових викрикують гасла: "Де "Азов"?" і вимагають від влади обмінів. Учасники акції також тримають у руках таблички з написами "Волю незаконно засудженим бійцям "Азову", "Поверніть мого сина", "Полон вбиває".
- Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець вважає, що найближчим часом обмін полоненими у форматі "всіх на всіх" не відбудеться, навіть попри операцію ЗСУ в Курській області РФ.
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