"Полон вбиває": у центрі Києва родичі військовополонених вийшли на мирну акцію

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

Акція тривала біля блокпоста недалеко від Верховної Ради.

Серед учасників, зокрема, були родичі військовослужбовців бригади спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України, морських піхотинців та розвідників, яких Росія утримує в полоні.

Рідні військових викрикують гасла: "Де "Азов"?" і вимагають від влади обмінів. Учасники акції також тримають у руках таблички з написами "Волю незаконно засудженим бійцям "Азову", "Поверніть мого сина", "Полон вбиває".