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Польські протестувальники та поліція на кордоні з Україною почали зупиняти пасажирські автобуси, - Кубраков

11 березня, 2024 понедiлок
16:17
Суспільство блокада кордону, Польща

На польсько-українському кордоні протестувальники та поліція Польщі блокують проїзд українських пасажирських автобусів в обидві сторони без будь-яких пояснень

Про це повідомляє міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

"Із заблокованого польського кордону надходять неприємні новини. Протестувальники та поліція зупиняють автобуси, які прямують до Польщі та з Польщі. Пасажирів тримають без будь-яких пояснень", - написав він.

Кубраков наголосив, що такі дії є неприпустимими щодо громадян України. Він заявив, що під час війни в Україні пасажирами таких автобусів є жінки з малолітніми дітьми, соціально незахищені верстви населення, військовослужбовці, які повертаються або їдуть на навчання, та транзитні люди.

"Спроба зробити їх заручниками протесту виглядає недоречною для цивілізованого світу", - прокоментував міністр.

Що відомо про протести на українсько-польському кордоні

7 лютого польські фермери передали офіційне повідомлення про відновлення страйків на кордоні з Україною. Блокування пункту пропуску "Дорогуськ - Ягодин" розпочалося 9 лютого. Акція протесту погоджена місцевою владою до 9 березня.

Раніше польська профспілка фермерів "Солідарність"  анонсувала  оголошення загального страйку по всій країні 9 лютого. Тоді зазначали, що він розпочнеться з блокади всіх пунктів пропуску на кордоні з Україною, а також блокування доріг та автомагістралей в окремих воєводствах.

Причина поновлення протестів проста: за словами одного з організаторів акції, Романа Кондрува, це те, що з часу попередніх акцій влада нічого не зробила з проблемами технічного зерна з України.

12 лютого на українсько-польському кордоні, поблизу пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ" поляки висипали зерно з українських фур просто на землю.

З 20 лютого обіцяли на місяць заблокувати всі прикордонні переходи з Україною. Українські перевізники провели власну мирну акцію протесту у відповідь на дії польських фермерів. У Державній прикордонній службі України заявили, що не отримували з польської сторони інформацію щодо повного блокування кордону. Українські перевізники у відповідь на блокування поляків готують акцію на трьох пунктах пропуску.

20 лютого польські фермери на кордоні з Україною перекрили залізницю та висипали збіжжя з вантажного вагона. Згодом виявилось, що воно прямувало до Німеччини.

Ввечері 20 лютого польські протестувальники послабили обмеження руху біля кордону з Україною на двох пунктах пропуску, зокрема через Гребенне – Рава-Руська, почали пропускати легковики.

Генконсулка Польщі у Львові засудила блокаду кордону і перепросила в України, а прем’єр-міністр Денис Шмигаль згодом заявив, що Україна та Польща "готові до розумних компромісів" щодо переговорів про ситуацію на кордоні.

Польські протестувальники тимчасово зупинили блокування пункту пропуску "Устилуг - Зосин" після того, як напередодні заблокували його.

25 лютого прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що перших порушників на українсько-польському кордоні Польща вже притягнула до відповідальності, зокрема їм загрожує позбавлення волі.

Загалом Україна недоотримала близько 8 млрд гривень митних платежів, а бізнес втратив понад 1,5 млрд євро через блокування кордонів польськими протестувальниками.

Теги:
Економіка
Україна
Польща
транспорт
фермери
аграрії
акції протестів
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