Понад 50 ветеранських бізнесів отримали 17 млн грн грантів: у Києві підбили підсумки програми наставництва від ЄС

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Діана Польова.

У Києві відбулася церемонія закриття фінансованої Європейським Союзом "Програми розвитку бізнесу та наставництва для ветеранів". Захід організували Міжнародна організація з міграції та Startup Ukraine.

"Для нас було важливо організувати не просто тренінги, не просто гранти, а дати максимально комплексну підтримку, де є і можливість ветерану зрозуміти свої недопрацювання з погляду розуміння бізнесу, десь покращити свої навички, знання, десь навпаки зрозуміти, що вони на правильному шляху. Вони могли побудувати свої бізнес-плани. На основі цього: і своїх бізнес-планів і стратегії розвитку бізнесу - вони подавалися на фінансування", - розповіла засновниця Startup Ukraine Анна Петрова.

Програма тривала пів року. Понад 100 ветеранів та членів їхніх сімей у Київській, Львівській і Вінницькій областях пройшли бізнес-тренінги, а 52 підприємства, очолювані ветеранами й ветеранками, отримали гранти загальною сумою 17 млн грн.

"Ветерани, підтримка ветеранів, реінтеграція ветеранів та їхніх сімей в українське суспільство є одним з ключових пріоритетів для Європейського Союзу. Європейський Союз надає підтримку Україні в різних секторах, але, звичайно, коли ми дивимося в майбутнє України, у відбудову України, успішна реінтеграція ветеранів та їхніх сімей буде ключовим активом для майбутнього економічного зростання країни. Тож, перебуваючи сьогодні тут та надаючи фінансування малим та середнім підприємствам, ми сподіваємося побачити кращу інтеграцію ветеранів та їхніх сімей", - зазначив заступник посла Європейського Союзу в Україні Гедимінас Навіцкас.

Проєкт фінансується ЄС і реалізується МОМ у співпраці з Міністерством у справах ветеранів України.

"Є кілька причин, чому це важливо. Одна з них — це просто моральний обов'язок допомагати людям, але що ще важливіше, економіка потребує залучення цих людей. Нам потрібні працівники, нам потрібні підприємці, нам потрібні нові ідеї, і що, на мою думку, є настільки важливим у цій програмі, що більше, ніж підтримка індивідуальних підприємців, - це створення спільноти ветеранів-підприємців та їхніх сімей. Це дозволяє їм вчитися один в одного, створювати спільноту, створювати екосистему, яка триватиме в майбутньому. Тож ми з нетерпінням чекаємо на продовження такої програми, на розширення такої програми. Це лише у трьох областях, але ми б дуже хотіли це побачити, щоб мати змогу поширити це по всій країні", - додав голова Представництва МОМ в Україні Роберт Тернер.

