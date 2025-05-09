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Оборона та безпека
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Попереду буде той, хто опанує технології: Залужний заявив про необхідність побудови альтернативи світовому порядку диктатур

Дар'я Куркіна
9 травня, 2025 п'ятниця
21:59
Суспільство Валерій Залужний

Посол України у Великій Британії та ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що природа сучасної війни продовжує змінюватися, та додав: існуючі альянси не готові до зростаючого впливу диктатур

Зміст

Про це він сказав на Лондонській безпековій конференції.

Зокрема, Залужний сказав, що НАТО панічно боїться розширення на схід за рахунок України, Молдови чи Грузії.

"Це дійсно страх перед Росією, що ці країни, мабуть, належать їй. Тоді виникає питання: а для чого тоді цей альянс, якщо він панічно боїться мати ворогів? Чи може він тоді, хоча б теоретично, відігравати якусь роль у забезпеченні безпеки якоїсь групи країн?" - заявив він.

Також посол висловив сумнів щодо виконання статті 5 Північноатлантичного альянсу через його страх ескалацій ці червоних ліній. Залужний назвав це в нинішній ситуації "тривожним сигналом".

Також колишній головком підкреслив: природа сучасної війни змінилася й продовжує змінюватися.

"Коли я кажу про природу війни, я маю на увазі не лише безпілотники, що захопили поле бою. Ніколи не вигадуйте собі, що вам потрібна трансформація оборонної промисловості або переозброєння. Вам потрібна нова державна політика. Як це було колись - за часів приборкання атомної енергії або освоєння космосу. Я кажу про технології, які продовжують розвиватися, кажу про нову науку, про виробництво і, звісно, про застосування збройних сил. А це і нова тактика, і нова організація, нові доктрини, нова підготовка і оборонне планування (виділення коштів). Усе це потребує не тільки додаткових ресурсів, а й, головне, додаткового часу", - продовжив він.

Залужний навів приклад: якщо НАТО сьогодні відмовиться від танків та почне опановувати технології - тоді десь за 5 років Альянс зможе досягти рівня ЗСУ зразка 2024 року. Однак за цей час технології розвиватимуться далі, які і вороги.

"Природа сучасної війни далека від того, чим зараз оперує НАТО. А тому, нинішній потенціал може бути використаний за досить короткий термін. Якщо майбутня війна охопить декілька регіонів, то ресурс буде вичерпаний ще швидше. Це лише декілька прикладів того, як можна оцінити ефективність альянсу з реалістичного боку. Я сумніваюсь, що те, про що я веду зараз мову, невідомо, скажемо так, вірогідному противнику", - вважає ексголовком.

Альтернативи порядку диктатур

Залужний переконаний, що необхідно знайти лідерів, які "мають сміливість подивитися правді в очі і повести у майбутнє", оскільки сьогодні політики шукають свої перемоги в минулому, куди хочуть повернутися.

"Це означає, що глобальні проблеми вимагають глобального вирішення. А це саме побудова альтернативи світовому порядку диктатур, який вже формується. Звісно, це має розпочатися з того, що західний світ не може дозволити собі, щоб Україна програла битву з ворогами, які планують її знищення. Бо саме Україна – перепона для нового світового порядку в Європі", - заявив він.

За словами Залужного, наступними кроками мають стати побудова абсолютно нової архітектури безпеки Європи та консолідація континенту. Оскільки політика нової адміністрації США "скоріш за все, означає, що безпековий контракт" з ЄС завершився. 

Тоді Україна потрібна Євросоюзу як щит, а Європа Україні - як джерело інвестицій, політичної та моральної підтримки.

"Отже, попереду, нас чекають нові альянси і коаліції. Стрімкий розвиток технологій дає шанс на безпеку. Але лише тим, хто буде здатний будувати гнучкі коаліції… Пошук союзів і альянсів для спільної розробки та обміну передовими технологіями, посилення виробничих можливостей та консолідації ресурсів, стане абсолютною необхідністю для країн, які будуть хотіти забезпечити власну технологічну перевагу, і як наслідок гарантії власної безпеки. Бо контроль над критичними ресурсами і технологіями стане питанням виживання", - резюмував посол.

Теги:
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Війна з Росією
НАТО
Велика Британiя
Валерій Залужний
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