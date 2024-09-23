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Популярний блогер Паша Бумчик виклав відео, як утік горами до Румунії

Дар'я Тарасова
23 вересня, 2024 понедiлок
11:04
Суспільство

Український руфер Паша Бумчик, який має кілька сотень тисяч підписників у соцмережах, зняв відео про те, як незаконно перетнув український кордон після отримання повістки

Зміст

Відео він поширив в instagram.

Два дні тому український блогер Паша Бумчик, відомий екстремальними роликами на Twich, розпочав серію сторіс про "похід у гори". Зібравши одяг і спорядження, як для походу, він вирушив у ліс, а всю свою подорож транслював в instagram і TikTok.

Фото: instagram Паші Бумчика

Чоловік показав, що 13 вересня 2024 року отримав повістку. Тому менш ніж за тиждень 27-річний мешканець Києва вирішив втекти до Румунії через гори. Паша Бумчик перетворив документування власного порушення закону на шоу, транслюючи в сторіс, з якими складнощами йому довелося зіткнутися.

Фото: TikTok Паші Бумчика

За одну добу він здолав понад 44 км і жалівся на фізичну втому.

Бумчик повідомив, що йому вже зробили всі документи, він орендував готельний номер у Румунії поблизу відділку прикордонної поліції, який йому і порадила прикордонна поліція Румунії. Блогер анонсував трансляцію, в якій 23 вересня розповість подробиці незаконного перетину кордону.

Фото: instagram Паші Бумчика

 

Паша Бумчик (справжнє прізвище Двуличанський) - уродженець Житомира. Він здобув популярність у 2015 році, проїхавшися у 18-річному віці на даху метро. Наразі в instagram він має 428 тисяч підписників, а у TikTok - понад 180 тис.

Теги:
Румунія
мобілізація
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