Посол Зварич розповів про ситуацію з видачею закордонних паспортів українцям призовного віку в Чехії

Про це посол України у Чехії Василь Зварич розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Я знаю, що ДП "Документ" відновило видачу паспортів. І зараз цей процес відбувається в нормальному режимі. Якщо говоримо про посольство, оскільки ДП "Документ" не є складовим підрозділом посольства, то ми видаємо паспорти без проблем", - сказав дипломат.

При цьому він нагадав, що процедура відбувається згідно з чинним законодавством і потребує уточнення облікових даних.

"Єдина законодавча вимога, яка стосується всіх, це для осіб призовного віку, однією з вимог документів, які мають надати для отримання паспорта, мають бути підтверджені актуальні облікові дані в ТЦК. Тобто мобільний застосунок Резерв+ має бути актуалізований. Ми не можемо обійти цю норму, тому що ця норма прописана законом. Тому ми просимо наших громадян із розумінням до цього віднестися і робити все, щоб цього закону дотримуватися", - сказав Зварич.