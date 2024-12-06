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Посол Зварич розповів про ситуацію з видачею закордонних паспортів українцям призовного віку в Чехії

Юлія Юліна
6 грудня, 2024 п'ятниця
19:54
Суспільство

Видача закордонних паспортів громадянам України в Чехії відбувається у штатному режимі, однак чоловіки призовного віку мають оновити військово-облікові дані

Зміст

Про це посол України у Чехії Василь Зварич розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Я знаю, що ДП "Документ" відновило видачу паспортів. І зараз цей процес відбувається в нормальному режимі. Якщо говоримо про посольство, оскільки ДП "Документ" не є складовим підрозділом посольства, то ми видаємо паспорти без проблем", - сказав дипломат.

При цьому він нагадав, що процедура відбувається згідно з чинним законодавством і потребує уточнення облікових даних.

"Єдина законодавча вимога, яка стосується всіх, це для осіб призовного віку, однією з вимог документів, які мають надати для отримання паспорта, мають бути підтверджені актуальні облікові дані в ТЦК. Тобто мобільний застосунок Резерв+ має бути актуалізований. Ми не можемо обійти цю норму, тому що ця норма прописана законом. Тому ми просимо наших громадян із розумінням до цього віднестися і робити все, щоб цього закону дотримуватися", - сказав Зварич.

  • Раніше ЗМІ повідомляли, що паспортні сервіси за кордоном масово відмовляють чоловікам 18 років, щодо яких відсутній запис в Реєстрі призовників "Оберіг", у прийомі документів для оформлення чи обміну паспорта громадянина України й закордонного паспорта. Зокрема йдеться про тих, хто виїхав з України на початку повномасштабного вторгнення, бувши неповнолітнім, і не встиг фізично стати на облік у ТЦК. Своєю чергою Уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець заявив, що 18-річні хлопці за кордоном мають отримувати паспорти лише за наявності військово-облікового документа.
Теги:
Новини
Україна
Чехія
мобілізація
Війна з Росією
Воєнний стан
ТЦК
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