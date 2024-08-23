"Повертатися не планую": блогер Волошин втік з України та заявив, що люди його підтримують

Відео він оприлюднив на своєму YouTube-каналі.

29-річний український блогер-мільйонник Олександр Волошин, який у липні цього року потрапив до бази "Миротворець", відкрито заявив, що втік з України.

Блогер зазначив, що приводом для втечі стало цькування його в медіа та соцмережах після влучання російської ракети по лікарні "Охматдит". Тоді в короткому відео він закликав до переговорів з Росією на умовах агресора.

У 45-хвилинному відео Волошин розповів, що незаконно виїхав з України, адже це стало єдиним виходом для нього. Повертатися він не планує.

"Напевно я міг би уже не виставляти це відео, всі й так знають, що я виїхав. Одразу скажу, що поки ця система при нашій владі, я повертатися не планую. Я думав, може, не випускати це відео? Люди мене підтримали. Моя аудиторія розуміє, з чим повʼязаний цей крок", - почав Волошин.

У своєму ролику він наголосив, що хоче показати, що відбувається в країні насправді, а також відзвітував, куди витратив 5 млн грн, які збирав на Охматдит. За словами блогера, він передав їй адресно родинам з дітьми, які постраждали від ракетного удару Росії по лікарні 8 липня.

Він заявив, що його охоронця побили, а в автомобіль встановили систему прослуховування. Він навів приклади про хабарництво у владі, а також не заперечував, що сам перетнув кордон України незаконно.

Скандальний український блогер Олександр Волошин, який пропонував "грати на умовах" Росії, щоб гинуло менше українців, обурився, що потрапив до "Миротворця".

8 липня Росія здійснила масований ракетний удар по Україні, зокрема поціливши в дитячу лікарню "Охматдит". Волошин став одним з тих блогерів, які після трагедії заявили, що Україні потрібно домовлятися з Росією.