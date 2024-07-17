Українського блогера Волошина внесли до бази "Миротворець", він відреагував
Скандальний український блогер Олександр Волошин, який пропонував "грати на умовах" Росії, щоб гинуло менше українців, обурився, що потрапив до "Миротворця"
Про це він зазначив у відео, яке поширив в instagram.
29-річний український блогер-мільйонник Олександр Волошин здивований, що потрапив до бази "Миротворець".
"Коли мені це скинули, я спочатку не повірив. Думав, що товариш вирішив мене пранканути, але потім зрозумів, що це правда. Я не знаю, як мені реагувати на це, кожен день відбуваються події, які роблять мене в очах тих людей, які не бачили всієї ситуації, ворогом, і змушують мене виправдовуватись", - наголосив інфлюенсер.
На сайті "Миротворця" зазначається, що Волошина звинувачують в участі в актах гуманітарної агресії проти України та поширенні російської пропаганди. Його називають "пособником російсько-фашистських загарбників та терористів".
"Таке відчуття, що діло часу, коли мене просто упакують, зроблять ворогом народу. При чому зроблять так, щоб люди реально в це повірили. Щось придумають, як це зробити. Зробити людину антигероєм дуже легко", – заявив блогер.
8 липня Росія здійснила масований ракетний удар по Україні, зокрема поціливши в дитячу лікарню "Охматдит". Волошин став одним з тих блогерів, які після трагедії заявили, що Україні потрібно домовлятися з Росією.
"Треба зіграти за їхніми правилами, а потім зробити так, щоб по факту вони зіграли за нашими правилами. Прорахувати ці пару кроків не так важко. Я не розумію, чому це не робиться?", - заявив блогер-мільйонник.
Він відкрив збір на Охматдит. За деякий час закрив акаунт в instagram, повідомивши про погрози на його адресу. Зібравши понад 5 млн грн, блогер оголосив, що не направлятиме гроші лікарні, а надасть адресну фінансову допомогу родинам постраждалих.
Внаслідок ракетної атаки 8 липня в Києві є загиблі та постраждалі, зафіксовані руйнування та пошкодження цивільної інфраструктури в 7 районах. Докладно про наслідки ракетного удару по Києву читайте за цим посиланням
Про ситуацію в Кривому Розі читайте за цим посиланням. Про наслідки російського удару по Дніпру читайте за цим посиланням.
Росіяни вранці вдарили по підприємству в Покровську. Є загиблі. Докладно про наслідки читайте за цим посиланням. Еспресо.TV у режимі реального часу стежило за ситуацією.
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