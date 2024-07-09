"Політичні ігрища", "спланована акція" та "комусь вигідно": як деякі відомі українські блогери відреагували на обстріл "Охматдиту"

Своїми думками вони ділилися з підписниками в Instagram.

Українська блогерка з 223 тис. підписників, яка розвиває блог про психічне здоровʼя, бізнесвумен, власниця шоуруму українських брендів ONE:ONE та двох салонів краси G.Bar у Львові Міла Бараєва написала в сторіс в instagram, що вбивство росіянами 8 липня людей у Києві, Кривому Розі, Дніпрі та Покровську є наслідком "політичних ігрищ".

"Припиніть вже це нарешті. Мені по***, як, аби діти більше не вмирали від ваших політичних ігрищ", - наголосила вона.

Фото: instagram/mila_baraeva

Популярна блогерка з Івано-Франківська Юлія Верба, яка нині, судячи з її сторіс, перебуває на відпочинку на Балі, заявила на свою 1,6-мільйонну аудиторію, що українці гинуть від того, що "нашу країну обкрадає наша ж влада".

Фото: instagram/verbaaa.verbaaa

Зірка шоу "Супермодель по-українськи" та "Від пацанки до панянки" Владислава Роговенко, яка має 1 млн підписників, наголосила , що у війні Росії проти України винна влада двох країн.

"Я в шоці від новин. Хай клоун їде і домовляється про мир. Досить безневинних смертей і цього жаху. Ну скільки це триватиме? Моєї злості немає меж. Я ненавиджу владу з двох сторін", - заявила Роговенко.

Фото: instagram/vladyslava_rogovenko

Блогерка Юлія Тенкаєва поширила в сторіс відповідь своєї підписниці, яка, повторюючи російську пропаганду, стверджує, що "Охматдит" накрило "хвилею від складу з боєприпасами, куди насправді прилетіло". А також, що українці "показують з вигідного ракурсу". Згодом Тенкаєва додала, що побачила відео влучання, і вибачилася.

Фото: instagram/cheesewithtulips

Фото: instagram/cheesewithtulips

Популярна блогерка-пародистка Зоя Свекруха, яка має аудиторію 22,3 тис. підписників, вважає, що російський терор в Україні - "це все змова". У смертях українських дітей вона звинуватила амбіції "великих дядь".

"Бідні діти, бідні люди! Безкінечно шкода. Але я вам скажу від себе, моя думка - це все змова, спланована і проплачено. Через амбіції "великих дядь" гинуть ні в чому не винні маленькі люди", - зазначила Свекруха.

Фото: instagram/svekruha_zoya/

Київська модель Єлизавета з 66,5 тис. підписників закликала не ненавидіти росіян, оскільки це лише додає їм сил. Вона поспілкувалась "з однією мудрою жінкою", яка порадила їй "не пускати погані енергії", щоб не отруювати простір.

"Саме тому не наповнюйте свої серця ненавистю. Моліться, дякуйте за те, що Бог вберіг вас та рідних. Ця вся ситуація - це дуже жорсткий маятник, якому все одно, чи це негативна енергія, чи позитивна. Чим більше ми кажемо "ненавиджу" або ще щось, це буде ще більше енергетично давати їм сили", - запевнила модель.

Фото: Instagram/ellizaavetaa/

Скандальний блогер Олександр Волошин заявив, що Україна "не вивозить війну", через це помирають люди.

"Треба зіграти за їхніми правилами, а потім зробити так, щоб по факту вони зіграли за нашими правилами. Прорахувати ці пару кроків не так важко. Я не розумію, чому це не робиться?", - заявив блогер-мільйонник.

Блогерка з Луцька Катя Венгерська, яка маж 245 тис. підписників, звинуватила владу України в бездіяльності, додавши, що смерті українців "комусь вигідні". Вона також переконана, що якщо "є гроші на війну", мали б бути й на мир.

"Світ бачить і нічого не робить, влада бачить і нічого не робить. Комусь вигідно. А люди гинуть. Писати пости владі кожного разу при обстрілах - це єдине, що зараз можна? І все? Це допомагає? Коли вже понажираються і перестануть гратись людськими долями і життями? Останні роки дивлюсь, і це все схоже на ті фільми жахів, тільки в реальності. Як так що є гроші на війну, але немає грошей на мир", - обурилася блогерка.

Фото: Instagram/katya.vengerska

Фото: Instagram/katya.vengerska

Внаслідок ракетної атаки 8 липня в Києві є загиблі та постраждалі, зафіксовані руйнування та пошкодження цивільної інфраструктури в 7 районах. Докладно про наслідки ракетного удару по Києву читайте за цим посиланням

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