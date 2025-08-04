Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Суспільство Правоохоронці дозволяють собі проводити обшуки без ухвали суду, що не відповідає ні стандартам ЄС, ні Конституції, - адвокаційний менеджер Кузишин
Ексклюзив

Правоохоронці дозволяють собі проводити обшуки без ухвали суду, що не відповідає ні стандартам ЄС, ні Конституції, - адвокаційний менеджер Кузишин

Марина Клюєва
4 серпня, 2025 понедiлок
10:17
Суспільство СБУ

Обшуки без ухвали суду не відповідають європейським стандартам та Конституції України й можливі в екстремальних випадках

Зміст

Таку думку висловив адвокаційний менеджер Фундації DEJURE Ярослав Кузишин в етері Еспресо.

"Щодо обшуків - це справді проблема, тому що в нас обшуки без ухвали суду (можливі в екстрених випадках, - ред.). Це переважно, якщо, наприклад, переслідують знову ж таки злочинця, чи це загрожує життю людей. Наприклад, злочинець в квартирі закрився і погрожує вбивством особі. Тоді можливі проникнення в житло без дозволу на це суду, або це екстремальний випадок", - сказав він.

Водночас Ярослав Кузишин зауважив, що в українських правоохоронних органах навпаки ніби складається правило обшуків без ухвали суду.

"Але в нас, нажаль, в наших правоохоронних органах уже тепер складається таке як правило, обшуки без ухвали суду, що абсолютно не відповідає ні європейським стандартам, ні Конституції України, статті 30 Конституції. І ці обшуки в квартирах співробітників НАБУ і перед тим також Віталія Шабуніна, які були також без ухвали суду, це абсолютно виходить поза нормою. І правоохоронні органи не мали би тут повернутися до звичайних практик, отримувати на це дозвіл суду і аж тоді йти на обшуки", -  зазначив адвокаційний менеджер.

  • У лютому голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив, що Офіс президента переводить його з Києва на Харківщину.
  • 11 липня повідомлялося, що слідчі ДБР провели обшуки в громадського діяча Віталія Шабуніна за місцем проходження служби в Чугуївському районі Харківської області, а також удома, де проживають його дружина та двоє дітей. Згодом ДБР оголосило йому про підозру в шахрайстві та ухиленні від військової служби.
  • 21 липня представники Служби безпеки та Офісу генпрокурора провели масштабну спецоперацію з нейтралізації російського впливу на детективів Національного антикорупційного бюро в різних регіонах України. Також з обшуками прийшли до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).
Теги:
Новини
Україна
ЄС
Європа
Конституція
СБУ
Конституція України
Читайте також:
Автор Катерина Ганжа
1 серпня, 2025 п'ятниця
САП просить конфіскувати активи подружжя столичних суддів на понад 7 млн грн: деталі
Кирило Буданов
Автор Марія Науменко
2 серпня, 2025 субота
Буданов: якщо ми не змінимося, Україна зникне
камуфляж типу multicam
Автор Ксенія Золотова
3 серпня, 2025 неділя
ЗСУ змінять "піксель" на мультикам. Але не відразу
Київ
+26.5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.5
    Купівля 41.5
    Продаж 42
  • EUR
    Купівля 47.89
    Продаж 48.67
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, понедiлок
4 серпня
12:00
OPINION
Напади на ТЦК: Зеленський має захистити військових
11:51
ЗСУ, ППО
Сили ППО за ніч знешкодили 161 зі 162 ворожих дронів
11:38
Зеленський та Ердоган
Україна працює над візитом Ердогана, головною темою буде вільна торгівля з Туреччиною, - посол Джелял
11:21
Енергосистема, електроенергія, обстріли
Споживання електроенергії зростає: ситуація в енергосистемі 4 серпня
11:14
Найбільший НПЗ Індії придбав 7 млн барелів нафти зі США, Канади та Близького Сходу, - Reuters
11:05
Брати Галлагери з гурту Oasis
Під час концерту Oasis у Лондоні помер фанат, упавши з верхнього ярусу стадіону "Вемблі"
11:04
Польща
У Польщі фермера оштрафували на €25 тис. за сморід зі свинарника: для сплати коштів створили збір
11:00
Ексклюзив
Мар'яна Савка
Дуже хотілося б, щоб українці в масі своїй подолали комплекс меншовартості, - письменниця Савка
10:50
"Ми будемо співати колискові попри виття сирен": Сергій Притула вчетверте став батьком
10:42
російська армія, мобілізація
Окупанти просунулись поблизу трьох населених пунктів Донеччини, - DeepState
10:32
Укртатнафта
Справа про виведення $20 млн з Укртатнафти в перший день повномасштабного вторгнення: звинувачена працівниця банку постане перед судом
10:16
СБУ на Дніпровщині затримала військового Держспецтрансслужби Міноборони, завербованого росіянами
10:15
Банки ОАЕ закрили рахунки або ввели обмеження для близько 30% підприємств-клієнтів із РФ, - СЗР
10:03
"F1 Фільм" став найкасовішою стрічкою в карʼєрі Бреда Пітта
10:00
OPINION
Про український DOGE
09:50
Boeing
Уперше за 30 років: тисячі працівників оборонного підрозділу Boeing у США оголосили страйк
09:49
Латвія
У Латвії заблокували ще 10 пропагандистських російських сайтів
09:23
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 4 серпня: скільки коштує долар, євро і злотий
09:21
Дональд Трамп
"Вони там, де мають бути": Трамп підтвердив переміщення американських підводних атомних човнів після погроз Медведєва
09:19
Маркус Зьодер
Прем’єр Баварії закликав скасувати соціальну допомогу для українських біженців
09:17
Ексклюзив
Ближче до кордонів Донецької та Дніпропетровської областей ситуація стабілізувалася, - пресофіцер 59 ОШБо БпС "Степові Хижаки" Мишак
09:15
У Сочі затримали росіян, які знімали відео на фоні палаючого НПЗ
08:53
Оновлено
Атака РФ на Одесу, 4 серпня
РФ атакувала Україну безпілотниками: на Київщині працювала ППО, на Дніпровщині серед поранених - 4-місячна дівчинка
08:42
На виборах в Ізраїлі перемагає блок партії "Лікуд" на чолі з експрем'єром Нетаньягу
Нетаньягу звернувся до Червоного хреста з проханням про допомогу заручникам, утримуваним у Газі
08:30
Ексклюзив
Покровськ
Навколо Покровська стискається напівкільце, - військовий експерт Лакійчук
08:27
Оновлено
ЗСУ
Протягом минулої доби на фронті зафіксували 183 бої: на Покровському напрямку ворог здійснив 49 штурмів
08:18
імпорт автомобілів
УкрАвтопром назвав 10 найпопулярніших авто на ринку нових легковиків у липні
08:16
Оновлено
вогонь, полум'я, пожежа
У Волгоградській області Росії після атаки БПЛА спалахнула пожежа на залізничній станції "Арчеда"
08:15
Інтерв’ю
Мар'яна Савка
TikTok, штучний інтелект і війна: чому література відходить на задній план?
08:02
Еліна Світоліна, Вімблдон, теніс
Світоліна вийшла до чвертьфіналу WTA 1000 в Монреалі, перегравши фіналістку Вімблдону-2025
08:00
OPINION
Шлях відновлення довіри нам всім належить гідно пройти під ракетами
07:33
ООН
ООН скорочує свої витрати на 20% через зменшення фінансування США
06:53
Південна Корея
Південна Корея знімає поблизу кордону з КНДР гучномовці, які транслювали пропаганду
06:43
Інфографіка
втрати окупантів
За добу РФ втратила танк, 28 артсистем та 1010 військовослужбовців
06:35
Молдова ЕС
Спецслужби Молдови попередили про намір РФ вплинути на вибори в країні через молдовську діаспору
06:29
Стів Віткофф
Трамп оголосив дату візиту Віткоффа до РФ
05:43
росія китай
"Примус і тиск нічого не дадуть": Китай відкинув вимогу США припинити закупівлю нафти в РФ та Ірану
01:31
росія Китай флот
РФ і Китай проводять спільні навчання в Японському морі
00:52
ОПЕК
Країни ОПЕК+ збільшать видобуток нафти через побоювання перебоїв постачання з РФ, - Reuters
2025, неділя
3 серпня
23:20
Фільми про Білий дім
Радник Трампа звинуватив Індію у фінансуванні війни РФ проти України
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV