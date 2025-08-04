Правоохоронці дозволяють собі проводити обшуки без ухвали суду, що не відповідає ні стандартам ЄС, ні Конституції, - адвокаційний менеджер Кузишин

Таку думку висловив адвокаційний менеджер Фундації DEJURE Ярослав Кузишин в етері Еспресо.

"Щодо обшуків - це справді проблема, тому що в нас обшуки без ухвали суду (можливі в екстрених випадках, - ред.). Це переважно, якщо, наприклад, переслідують знову ж таки злочинця, чи це загрожує життю людей. Наприклад, злочинець в квартирі закрився і погрожує вбивством особі. Тоді можливі проникнення в житло без дозволу на це суду, або це екстремальний випадок", - сказав він.

Водночас Ярослав Кузишин зауважив, що в українських правоохоронних органах навпаки ніби складається правило обшуків без ухвали суду.

"Але в нас, нажаль, в наших правоохоронних органах уже тепер складається таке як правило, обшуки без ухвали суду, що абсолютно не відповідає ні європейським стандартам, ні Конституції України, статті 30 Конституції. І ці обшуки в квартирах співробітників НАБУ і перед тим також Віталія Шабуніна, які були також без ухвали суду, це абсолютно виходить поза нормою. І правоохоронні органи не мали би тут повернутися до звичайних практик, отримувати на це дозвіл суду і аж тоді йти на обшуки", - зазначив адвокаційний менеджер.