Президент України звільнив Зварича з посади посла в Польщі
У п'ятницю, 21 червня, президент України Володимир Зеленський звільнив Василя Зварича з посади посла України в Польщі й призначив його послом у Чехії
Про це йдеться в указах №366/2024 та №367/2024, опублікованих на сайті Офісу президента.
Так, згідно з першим указом, Зеленський звільнив Василя Зварича з посади надзвичайного і повноважного посла України в Польщі. А згідно з другим, призначив його головою дипломатичної місії України в Чехії.
Довідково: 8 лютого 2022 року президент України Володимир Зеленський призначив на посаду українського посла в Польщі Василя Зварича.
Раніше Зварич обіймав посаду директора другого територіального департаменту МЗС України, а також довгий час був заступником директора Департаменту інформаційної політики МЗС.
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Кабінет Міністрів України у вівторок, 18 червня, звільнив Мустафу Найєма з посади очільника Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.
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