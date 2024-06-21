Президент України звільнив Зварича з посади посла в Польщі

Про це йдеться в указах №366/2024 та №367/2024, опублікованих на сайті Офісу президента.

Так, згідно з першим указом, Зеленський звільнив Василя Зварича з посади надзвичайного і повноважного посла України в Польщі. А згідно з другим, призначив його головою дипломатичної місії України в Чехії.

Довідково: 8 лютого 2022 року президент України Володимир Зеленський призначив на посаду українського посла в Польщі Василя Зварича.

Раніше Зварич обіймав посаду директора другого територіального департаменту МЗС України, а також довгий час був заступником директора Департаменту інформаційної політики МЗС.