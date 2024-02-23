Президентка Єврокомісії фон дер Ляєн має намір відвідати Київ у річницю повномасштабного вторгнення РФ, - Politico
Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн збирається приїхати в Київ у суботу, 24 лютого, - у день другої річниці повномасштабного вторгнення Росії
Про це повідомляє Politico.
Видання зазначає, що фон дер Ляєн має намір прибути з візитом в Україну з прем'єр-міністром Бельгії Александром де Кроо, країна якого головує зараз у Раді Європейського Союзу.
Президентка Єврокомісії, згідно з повідомленням Politico, має наголосити на підтримці Євросоюзу України та поінформувати про роботу щодо використання заморожених активів Росії.
- 23 лютого до Львова прибула американська делегація на чолі з лідером більшості в сенаті Чаком Шумером. Після зустрічі із Зеленським сенатор пообіцяв привернути увагу конгресу до ситуації в Україні.
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