Президентка Єврокомісії фон дер Ляєн має намір відвідати Київ у річницю повномасштабного вторгнення РФ, - Politico

Про це повідомляє Politico.

Видання зазначає, що фон дер Ляєн має намір прибути з візитом в Україну з прем'єр-міністром Бельгії Александром де Кроо, країна якого головує зараз у Раді Європейського Союзу.

Президентка Єврокомісії, згідно з повідомленням Politico, має наголосити на підтримці Євросоюзу України та поінформувати про роботу щодо використання заморожених активів Росії.