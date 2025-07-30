Президентський законопроєкт не скасовує інших змін: у реформі прокуратури ми повертаємося у 2014 рік, - експерт із кримінальної юстиції

Про це сказав експерт із кримінальної юстиції Євген Крапивін у програмі "Європейський простір" з Юрієм Фізером на Еспресо.

"Зараз ми перебуваємо в такому стані, що потрібно оперативно розв'язати проблему. Далі, коли ми ухвалимо цей компромісний варіант, будемо говорити про те, куди рухаємось далі. Мені здається, що на рівні антикорупційної інфраструктури нам вдасться зафіксувати якусь точку і домовитися, як рухатимемося далі - з цим проблем не буде. Але, на жаль, президентський законопроєкт не скасовує інших змін, про які менше говорять у цьому законі, який уже набрав чинності", - зауважив Крапивін.

За словами експерта з кримінальної юстиції, є негативні зміни, наприклад, до закону про прокуратуру. Якщо раніше всіх прокурорів набирали за конкурсом, то зараз конкурс не є обов'язковим під час воєнного стану, і це може зберегтися на перспективу та назавжди. Це також не відповідає стандартам ЄС. Також можливість звільняти людей, яких фактично позбавили посад через реорганізацію підрозділів керівництвом, - це теж не відповідає ні рішенню апеляційного суду, ні європейським стандартам.

"І я думаю, що по інших складових у сфері верховенства права, там, де є реформа прокуратури, ми отримали відкат, і я не знаю, як ми будемо домовлятися - фактично ми повертаємося назад у 2014 рік, і ми просто будемо займатися тим, що вже було зроблено, замість того, щоб прогресувати далі.

Найближчий маяк - це конкурс на керівну посаду в органах прокуратури. Але про який конкурс на керівні посади можна говорити, якщо тепер можна брати прокурорів будь-кого з юридичним дипломом, не оцінюючи їхню фаховість, практичні знання, доброчесність і так далі? Тому будемо вирішувати цю ситуацію, але давайте спочатку ухвалимо президентський закон і принаймні для антикорупційної інфраструктури повернемо статус-кво - повернемося до того стану, в якому були раніше", - резюмував Крапивін.