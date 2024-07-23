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"Причина очевидна - у владі є агенти московської церкви": нардеп Синютка про неспроможність заборонити діяльність УПЦ МП

Віталій Бесараб
23 липня, 2024 вiвторок
22:53
Суспільство Олег Синютка

Народний депутат Олег Синютка вважає, що головною причиною затягування заборони діяльності УПЦ МП в Україні є представники московської церкви в українській владі

Зміст

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Причина затягування такого доленосного законопроєкту щодо заборони УПЦ МП є досить очевидною - у владі є агенти московської церкви. Це рішення про національну безпеку України. Я не можу назвати інших причин таких дій влади. Ми б дуже хотіли, щоб сьогодні було прийняте рішення щодо заборони діяльності УПЦ
МП. Це найбільша агентурна московська мережа всередині країни. Сьогодні ж відбулась консолідація парламенту зовсім на інших засадах й цінностях". - вважає Синютка.

Нардеп пояснив, чому законопроєкт про заборону УПЦ МП не був внесений на засідання парламенту для голосування.

"Сьогодні понад 150 представників фракції "Слуга народу" готові були підтримати законопроєкт про заборону УПЦ МП так само як і представники "Європейської Солідарності" та "Батьківщини". Сьогодні в парламенті були присутні всі ті народні депутати, які готові проголосувати за цей законопроєкт. Погоджувальна рада не підтримала внесення законопроєкту для голосування в парламенті. Варто зазначити, що всі представники усіх фракцій в погоджувальній раді можуть проголосувати за будь-яке рішення. І тільки рішенням однієї людини, представника "Слуги народу" може бути прийняти зовсім інше рішення. Саме це і відбулось сьогодні. Сьогодні представник "Слуги народу" не проголосував за внесення законопроєкту про заборону УПЦ МП на голосування парламенту", - додав він.

Походження закону про заборону церкви Московського патріархату

Проукраїнські політичні сили та громадські рухи виступали з вимогою зупинення функціонування УПЦ МП ще з перших років Незалежності. Влада ж предметно зайнялася цим питання лише після повномасштабного російського вторгнення, коли правоохоронці почали масово документувати факти сприяння ворожій армії з боку структур та ієрархів церкви Московського патріархату.

1 грудня 2022 року президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, пов'язаних із центрами впливу в Росії.

Підготовка та розгляд відповідного урядового законопроєкту зайняли майже рік.

Найбільший спротив відповідний законодавчий процес зустрів з боку депутатських груп "Платформа за життя та мир" і "Відновлення України", куди входять колишні "регіонали" Януковича і Медведчука, та певних середовищ всередині "Слуги Народу".

Зрештою підписаний прем'єром Денисом Шмигалем законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій" (№8371), що забороняє УПЦ МП, був проголосований у першому читанні у жовтні 2023 року. 

Теги:
Україна
Верховна Рада
УПЦ МП
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