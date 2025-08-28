Прикордонники почали виконувати постанову про дозвіл перетину кордону чоловікам 18-22 років, - Демченко

Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко, передає УП.

"Відсьогодні ця норма запрацювала, прикордонники вже мають перших бажаючих перетнути кордон. Хтось вже встиг оформитися в пунктах пропуску", – розповів він.

Водночас він нагадав, що норму не застосовують до чоловіків вікової категорії, які обіймають певні посади державної служби в державних органах чи органах місцевого самоврядування: вони можуть їхати за кордон лише для службового відрядження.

"Вчора ввечері почала ширитись інформація про те, що великі черги з цієї категорії громадян, ну, власне, чоловіків у віці від 18 до 22 включно, але прикордонники їх не пропускають, очікують на вказівку і так далі. Фактично це просто гналися, скоріш за все, за якимось ексклюзивом для того, щоб поширити таку інформацію. Бо вчора я також наголошував, що ми почнемо забезпечувати оформлення цієї категорії громадян, коли зміни наберуть чинність", – зауважив Демченко в етері Еспресо.

Речник також підкреслив, що неправильно казати про черги на кордонах, оскільки "хтось їде автобусом, хтось їде залізницею, хтось їде легковим автомобілем".