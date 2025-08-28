Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Прикордонники почали виконувати постанову про дозвіл перетину кордону чоловікам 18-22 років, - Демченко
Оновлено

Прикордонники почали виконувати постанову про дозвіл перетину кордону чоловікам 18-22 років, - Демченко

Дар'я Куркіна
28 серпня, 2025 четвер
09:38
Суспільство

28 серпня прикордонники почали випускати з України чоловіків віком 18-22 років, відповідно до постанови Кабміну

Зміст

Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко, передає УП.

"Відсьогодні ця норма запрацювала, прикордонники вже мають перших бажаючих перетнути кордон. Хтось вже встиг оформитися в пунктах пропуску", – розповів він.

Водночас він нагадав, що норму не застосовують до чоловіків вікової категорії, які обіймають певні посади державної служби в державних органах чи органах місцевого самоврядування: вони можуть їхати за кордон лише для службового відрядження.

"Вчора ввечері почала ширитись інформація про те, що великі черги з цієї категорії громадян, ну, власне, чоловіків у віці від 18 до 22 включно, але прикордонники їх не пропускають, очікують на вказівку і так далі. Фактично це просто гналися, скоріш за все, за якимось ексклюзивом для того, щоб поширити таку інформацію. Бо вчора я також наголошував, що ми почнемо забезпечувати оформлення цієї категорії громадян, коли зміни наберуть чинність", – зауважив Демченко в етері Еспресо.

Речник також підкреслив, що неправильно казати про черги на кордонах, оскільки "хтось їде автобусом, хтось їде залізницею, хтось їде легковим автомобілем".

  • 27 серпня Кабінет міністрів України затвердив постанову, за якою чоловікам віком від 18 до 22 років включно дозволили перетинати держкордон: вона набрала чинності 28 серпня.
  • Актуальне
  • Важливе
2025, четвер
28 серпня
09:42
Оновлено
Атака РФ на Київ 28 серпня, Дарницький район
Росія атакувала Україну дронами та ракетами: у Києві 10 людей загинули, є постраждалі
09:30
Афіпський НПЗ
Україна атакувала НПЗ у двох регіонах РФ, - Мадяр
08:54
Польща
Польща піднімала винищувачі через масовану атаку РФ на Україну 28 серпня
08:51
Ексклюзив
окупанти, оркі, російські солдати
"Бачимо в смузі нашої відповідальності перекидання додаткових підрозділів": у загоні безпілотних систем "Тайфун" розповіли про Покровський напрямок
08:00
OPINION
Який рівень самостійності отримала Стефанішина на посаді посла у США
07:46
Гренландія
Данія вибачилася за багаторічну кампанію з примусового контролю за народжуваністю у Гренландії
07:24
Депутати вирішили обмежити доступ до даних про нерухомість: чи йдеться насправді про безпеку та чим загрожують такі зміни
07:00
Путін та Кім Чен Ин
Путін, Кім Чен Ин і Лукашенко братимуть участь у військовому параді в Китаї
06:34
Олександр Цивінський
БЕБ створюватиме посади для студентів, - Цивінський
05:54
На Вінниччині через атаку РФ знеструмлено залізничну інфраструктуру, поїзди курсуватимуть із затримками
01:15
Місце аварії на трубопроводі Північний потік
Німеччина стверджує, що ідентифікувала всіх причетних до вибухів на "Північних потоках", - ЗМІ
00:06
Оновлено
Анатолій Трубін
Ліга чемпіонів: результати вирішальних матчів відбору
2025, середа
27 серпня
23:53
Оновлено
ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулося 110 боїв: найгарячіше на Покровському напрямку
23:25
Зеленський
Єрмак і Умєров зустрінуться у пʼятницю із командою Трампа в Нью-Йорку, - Зеленський
22:26
стрілянина
У США сталася стрілянина у католицькій школі: двоє дітей загинули, 17 людей поранено
22:07
Ексклюзив
Роман Костенко
"Для мене це виглядає як майже підкуп молоді": нардеп Костенко про дозвіл чоловікам 18-22 років перетинати кордон
21:09
Ексклюзив
Якщо віддамо Путіну Донецьку область, то за нею віддамо й Київ, - командир "Мурамаса" Фірсов
20:47
У Києві в день народження Богдана Ступки перейменували вулицю на його честь
20:13
на фото Ольга Стефанішина
Зеленський підписав указ про призначення Ольги Стефанішиної послом у США
20:06
OPINION
Трамп тягне час
20:03
Аналітика
Одеський припортовий завод
Продати Одеський припортовий завод під час війни: чому уряд хоче позбутись стратегічного підприємства, приватизацію якого двічі зупиняв Ющенко
20:03
освіта
МОН продовжило термін подачі заяв на вступ до профтехів до 1 жовтня
20:02
Оновлено
На фото: Тарас Тополя
Тарас Тополя та Безугла подали позови одне проти одного
20:00
Ексклюзив
Віктор Орбан
"Нам доведеться чекати виборів в Угорщині і зміни влади": аналітик Горбач про переговори щодо вступу України в ЄС
19:52
Радослав Сікорський
"Очікують не лише фото, а й рішення": Сікорський прокоментував майбутню поїздку Навроцького до Трампа у США
19:43
Резерв+
Міноборони планує зробити переоформлення відстрочок у Резерв+ автоматичним
19:33
Смартфон
Держстат планує провести оцінку чисельності населення України
19:30
Ексклюзив
Ігор Луценко
"Продовження політики ігнорування реальності": військовослужбовець ЗСУ Ігор Луценко про дозвіл чоловікам 18-22 років перетинати кордон
19:18
Петер Сіярто
Угорщина каже, що нафтопровід "Дружба" відновить роботу в тестовому режимі 28 серпня
19:14
Ексклюзив
ЗСУ
"Ділянка є доволі активною": Defense Express щодо спростування інформації про окупацію двох населених пунктів на Дніпровщині
18:55
Українська пам’ятна монета, присвячена медикам, перемогла в міжнародному конкурсі "Монета року"
18:42
Олена Зеркаль
Європейські армії замалі для розгортання свого контингенту в Україні, – дипломатка Зеркаль
18:38
Ексклюзив
Карта бойових дій за 15-22 серпня
Ворог намагається просочуватися з усіх боків: 60-та ОМБр про Лиманський напрямок
18:31
Ексклюзив
Олександр Цивінський
БЕБ визначатиме черговість розслідувань за сумами та напрямами діяльності, — Цивінський
18:30
Ексклюзив
В Україні росте захворюваність на Covid-19: як подбати про себе та дітей перед початком навчального року
18:20
Ексклюзив
Роман Безсмертний
Путін виношує значно небезпечніші плани, ніж просто окупація певної частини України, - Безсмертний
18:16
Безробітні
Ваучери на навчання: Кабмін розширив перелік професій, які можна опанувати коштом держави
18:04
податки
Уряд підтримав законопроєкт про податки на доходи від Bolt, Glovo та інших платформ
18:01
OPINION
Чому Польща має заборонити і свій прапор
17:58
Уряд України
Уряд оголосив конкурс на розробку літієвого родовища в Кіровоградській області
Більше новин
