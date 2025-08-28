Прикордонники почали виконувати постанову про дозвіл перетину кордону чоловікам 18-22 років, - Демченко
28 серпня прикордонники почали випускати з України чоловіків віком 18-22 років, відповідно до постанови Кабміну
Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко, передає УП.
"Відсьогодні ця норма запрацювала, прикордонники вже мають перших бажаючих перетнути кордон. Хтось вже встиг оформитися в пунктах пропуску", – розповів він.
Водночас він нагадав, що норму не застосовують до чоловіків вікової категорії, які обіймають певні посади державної служби в державних органах чи органах місцевого самоврядування: вони можуть їхати за кордон лише для службового відрядження.
"Вчора ввечері почала ширитись інформація про те, що великі черги з цієї категорії громадян, ну, власне, чоловіків у віці від 18 до 22 включно, але прикордонники їх не пропускають, очікують на вказівку і так далі. Фактично це просто гналися, скоріш за все, за якимось ексклюзивом для того, щоб поширити таку інформацію. Бо вчора я також наголошував, що ми почнемо забезпечувати оформлення цієї категорії громадян, коли зміни наберуть чинність", – зауважив Демченко в етері Еспресо.
Речник також підкреслив, що неправильно казати про черги на кордонах, оскільки "хтось їде автобусом, хтось їде залізницею, хтось їде легковим автомобілем".
- 27 серпня Кабінет міністрів України затвердив постанову, за якою чоловікам віком від 18 до 22 років включно дозволили перетинати держкордон: вона набрала чинності 28 серпня.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.09 Купівля 41.09Продаж 41.6
- EUR Купівля 47.71Продаж 48.42
- Актуальне
- Важливе