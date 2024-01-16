Прикордонники спіймали порушників, які через поле намагались потрапити в Молдову

Про це повідомляє офіційний телеграм-канал ДПСУ.

"Двоє порушників намагалися потрапити до Молдови. Їх зупинили прикордонники Подільського загону неподалік селища Захарівка на Одещині. Чоловіки саме прямували до сусідньої країни через поле", - пишуть прикордонники.

На обох вже склали адмінпротоколи. Справи скеровано до суду.