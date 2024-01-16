Прикордонники спіймали порушників, які через поле намагались потрапити в Молдову
У вівторок, 16 січня, прикордонники затримали двох чоловіків, які намагалися незаконно потрапити до Молдови
Про це повідомляє офіційний телеграм-канал ДПСУ.
"Двоє порушників намагалися потрапити до Молдови. Їх зупинили прикордонники Подільського загону неподалік селища Захарівка на Одещині. Чоловіки саме прямували до сусідньої країни через поле", - пишуть прикордонники.
На обох вже склали адмінпротоколи. Справи скеровано до суду.
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