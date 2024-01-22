ПриватБанк виставив на торги 80 тис. безнадійних кредитів фізосіб на суму понад пів мільярда гривень
ПриватБанк виставив на торги права вимоги на понад 80 тис. споживчих кредитів на суму 501,4 млн грн. Вони були надані фізичним особам без забезпечення та визнані безнадійними
Про це повідомляє ПриватБанк.
Ці кредити є списаними за рахунок сформованих резервів.
"Портфель включає понад 80 тисяч споживчих кредитів наданих фізичним особам без забезпечення, які були визнані безнадійними та списані за рахунок сформованих резервів. З портфеля для продажу виключені кредити, за якими боржниками є військовослужбовці, мобілізовані - за інформацією, яка наявна в ПриватБанку", - йдеться в повідомленні.
Професійні учасники ринку можуть зареєструватися на платформі системи електронних торгів Мін’юсту OpenMarket ДП "СЕТАМ" до 2 лютого 2024 року, аби придбати право вимоги за кредитами.
"Продаж боргу буде здійснюється шляхом проведення електронних торгів, які складаються з автоматичного покрокового зниження початкової (стартової) ціни лота, етапів подання закритих цінових пропозицій та цінової пропозиції. Мінімальна ціна продажу лота становить 2,1% від початкової (стартової) ціни лота", - розповіли в ПриватБанку.
Зазначено, що до торгів можуть приєднатися фінансові установи, у яких є чинна ліцензія на надання коштів у позику та/або послуги з факторингу.
- 11 січня стало відомо, що в застосунку Приват24 з'явилась нова послуга - "Конверт". З його допомогою можна збирати донати, накопичувати кошти та керувати фінансами.
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