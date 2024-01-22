ПриватБанк виставив на торги 80 тис. безнадійних кредитів фізосіб на суму понад пів мільярда гривень

Про це повідомляє ПриватБанк.

Ці кредити є списаними за рахунок сформованих резервів.

"Портфель включає понад 80 тисяч споживчих кредитів наданих фізичним особам без забезпечення, які були визнані безнадійними та списані за рахунок сформованих резервів. З портфеля для продажу виключені кредити, за якими боржниками є військовослужбовці, мобілізовані - за інформацією, яка наявна в ПриватБанку", - йдеться в повідомленні.

Професійні учасники ринку можуть зареєструватися на платформі системи електронних торгів Мін’юсту OpenMarket ДП "СЕТАМ" до 2 лютого 2024 року, аби придбати право вимоги за кредитами.

"Продаж боргу буде здійснюється шляхом проведення електронних торгів, які складаються з автоматичного покрокового зниження початкової (стартової) ціни лота, етапів подання закритих цінових пропозицій та цінової пропозиції. Мінімальна ціна продажу лота становить 2,1% від початкової (стартової) ціни лота", - розповіли в ПриватБанку.

Зазначено, що до торгів можуть приєднатися фінансові установи, у яких є чинна ліцензія на надання коштів у позику та/або послуги з факторингу.