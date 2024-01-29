Призначення на посаду премʼєр-міністра має бути узгоджене з нашими партнерами, - нардеп Кучеренко

Таку думку він висловив у етері Еспресо

"Важливо говорити відверто. Саме тому, я переконаний, що питання призначення на посаду премʼєр-міністра України має бути узгоджене з нашими партнерами. Оскільки, враховуючи весь обсяг наданої допомоги та підтримки, Кабінет міністрів має гарантувати виконання зобов'язань перед нашими партнерами. До того ж давайте будемо реалістами, наша економічна ситуація й обороноздатність напряму залежать від підтримки країн Заходу", - пояснив Кучеренко.

Кучеренко наголосив, що призначення нового прем'єр-міністра сьогодні є дуже складним питанням

"Я думаю про кілька кандидатур, але назвати їх не можу. Насправді призначення на посаду премʼєр-міністра - дуже непросте питання. Що точно можу зауважити, ці кандидатури мають бути узгоджені з нашими партнерами. Це потрібно для того, щоб ми вистояли на полі бою й втримали нашу економіку", - додав він.

