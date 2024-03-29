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Проблема з посяганням на честь та гідність людини в Україні існує тому, що держава також собі дозволяє це робити, - адвокат Ткаченко

29 березня, 2024 п'ятниця
18:30
Суспільство суд

Адвокат Радислав Ткаченко зазначив, що без судових рішень правоохоронні органи необґрунтовано обвинувачують людей у вчиненнях якихось злочинів та безапеляційно пишуть про це у своїх пресрелізах

Про це він розповів у етері Еспресо.

"Telegram та інші соціальні мережі все більше стають основним джерелом інформації, яку споживають українці. І найбільша проблема – поширення недостовірної інформації про події у світі й про людей. А причиною такої проблеми є анонімність цих каналів. Ніхто не несе жодної відповідальності за опубліковану інформацію, що створює ризик як для нашої національної безпеки, так і щодо посягань на честь, гідність та ділову репутацію наших співгромадян. Честь, гідність та ділова репутація – складні поняття, які є морально-етичними категоріями", - зауважив Радислав Ткаченко.

За його словами, в Україні судова практика сформувала певне бачення, і під гідністю мається на увазі особисте ставлення людини та її визнання своєї цінності. Щодо честі, то йдеться про позитивну оцінку іншими людьми, яка ґрунтується на загальноприйнятних уявленнях про добро та зло. А ділова репутація – теж оцінка іншими людьми, але вже певних ділових і професійних якостей.

"Величезна проблема якраз полягає у тому, що неможливо адекватно відреагувати на подібні порушення прав людини. Ефективних засобів захисту, наприклад, з анонімними каналами не існує, тому саме зараз і підіймається питання, щоб урегулювати діяльність соцмереж в Україні. І щоб можна було б хоч до когось звернутися та захистити свої права у випадку, якщо про людину публікується недостовірна інформація. Проблема з посяганням на честь та гідність не лише базується на тому, що існують якісь анонімні канали. На мою думку, проблема в Україні з посяганням на честь та гідність ґрунтується на тому, що держава також собі дозволяє посягати на честь та гідність наших громадян. Це зазвичай виражається у діяльності, наприклад, правоохоронних органів, які необґрунтовано обвинувачують людей у вчиненнях якихось злочинів та безапеляційно пишуть це у своїх пресрелізах, проте вину цієї людини ще не встановив суд. Відповідно, ці люди у суспільстві вважаються вже винуватими", - прокоментував адвокат.

На його думку, окрім регулювання соцмереж, також треба ставити високі вимоги до держави, яка публікує подібну інформацію. Наприклад, була інформація, що ДБР вважає пана Жеваго винним у вчиненні ряду злочинів, вказуючи у своїх пресрелізах, що він є підсанкційним олігархом, який винен у вказаних ними злочинах.

"Мені як адвокату, правозахиснику, зрозуміло, що ці справи заводяться лише з метою тиску на відповідну особу. А якби були якість докази, то ми вже побачили б реальний судовий процес. Тому такими пресрелізами державні агенти дискредитують саме розуміння честі та гідності з боку держави. Відповідно, такі звинувачення держави людей у вчиненні певних злочинів виражається у честі та гідності цих людей як у рамках всієї країни, так і може мати глобальні наслідки для статусу України у міжнародному середовищі. Наші іноземні партнери мають можливості читати ці всі ЗМІ чи пресрелізи правоохоронних органів, після чого починають задумуватися щодо звинувачення певної людини, відмовляються від співпраці з нашими підприємцями. Відповідно, українська економіка втрачає. На жаль, правоохоронні органи не розуміють, що вони такими діями, необдуманими тезами просто гроблять нашу економіку. Не можна стверджувати у категоричній формі щодо вини певної особи, якщо суду ще не було", - резюмував Ткаченко.

  • 25 березня нардеп від "ЄС" Микола Княжицький запропонував регулювати в Україні роботу Telegram, який має російське походження. При цьому про блокування месенджера не йдеться
  • "Законопроєкт "про заборону телеграм" ніякої заборони Telegram або анонімних каналів, не передбачає": Микола Княжицький відповідає на поширені питання про законопроєкт
Теги:
Україна
Костянтин Жеваго
Економіка
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