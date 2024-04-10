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Ексклюзив

Професор Гарань: в перемогу вірять 83% опитаних українців, проте часові рамки зміщуються

10 квітня, 2024 середа
21:04
Суспільство Перемога України

Науковий директор Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, професор політології Києво-Могилянської академії Олексій Гарань прокоментував останні результати опитування Українського центру економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова

Такі дані він навів у етері Еспресо.

"Якщо ми візьмемо, наприклад, віру в перемогу - 83% вірять в перемогу, тобто в принципі ця цифра достатньо стабільна - це показ із різними та попередніми даними, з даними інших центрів. Тут важливо сказати, що дещо змінився, так би мовити, часовий простір, коли ми можемо думати про цю перемогу, тому що падає частка тих, хто вважає, що це відбудеться до кінця цього року. Я думаю, що це абсолютно зрозуміло - 22% супероптимісти", - пояснив Гарань.

За його словами, зростає частка тих, хто вважає, що перемога відбудеться через один-два роки, або навіть від трьох до п'яти років. Ймовірно такі показники вказують на те, що так українці реагують на проблеми на полі бою та з постачанням зброї.

"Ми спитали: а що ці люди будуть вважати перемогою. Я скажу так, що 45% - це повне відновлення територіальної цілісності України, ще 23% - це знищення російської армії та сприяння повстанню розпаду Росії - цю категорію я теж називаю супероптимістами, але сумарно - це 58%, які бачать перемогу України: вихід на кордони 91 року (XX століття, - ред.) і кардинальне послаблення самої Росії. І десь 26% - це ті, які вважають, що нам чимось все-таки доведеться поступитися, але при цьому теж вважають це перемогою, що ми, скажімо, збережемо свій статус суверенної незалежної держави, але чимось доведеться поступитися", - підсумував професор політології й додав, що ця цифра дещо зросла з останніми соцопитуваннями.

  • 10 квітня президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна не зможе здобути перемогу "дефіцитами".  
Теги:
військові
ЗСУ
Війна з Росією
Перемога України
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