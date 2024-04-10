"Україна не просить надто багато": Зеленський назвав потреби ЗСУ для перемоги

Про це Володимир Зеленський сказав у зверненні до Дельфійського економічного форуму.

"Україна не просить надто багато. Нам потрібні системи ППО та бойові літаки, які можуть захистити наші міста від російського терору. Кілька десятків систем та достатня кількість сучасних винищувачів – і взагалі не буде проблеми російської авіації та бомб. Нам потрібна артилерія, щоб відсувати фронт і повертати нормальне життя на окуповану Росією землю. І нам потрібна справедливість – такий тиск на Росію, який не дасть Путіну змоги збільшувати його воєнний потенціал: щораз більші санкції проти Росії, конфіскація путінських активів і нуль толерантності до російської дезінформації", - йдеться у заяві президента.

За словами Зеленського, потреби України - абсолютно реалістичні.

"І залежить тільки від політичної волі партнерів. Путін може заповнювати своєю агресією лише дефіцит рішень світу. Дефіцит, який надто затягується. Можна перемогти в цій війні. Але не дефіцитами здобувається перемога", - заявив президент України.

У Дельфійському економічному форумі беруть участь президенти Греції, Чорногорії та Словенії, а також представники політичної та експертної спільнот багатьох країн.