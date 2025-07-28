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Протести показали, що є інша Україна: нардеп Вʼятрович про реакцію громадян на закон, що обмежує незалежність НАБУ та САП

Ірена Моляр
28 липня, 2025 понедiлок
10:55
Суспільство протести в Києві 25 липня 2025 року

Українська влада зробила злочинний крок до держави, ухваливши закон щодо обмеження повноважень НАБУ та САП, а протест частково реабілітовує Україну

Зміст

Таку думку в етері Еспресо висловив народний депутат України Володимир Вʼятрович.

"Є 263 прізвища людей, які не просто не зробили свою роботу, а свідомо робили шкідливу роботу. Зараз лунають з боку них якісь вибачення, але я не вірю, що хтось не розібрався. Сам процес ухвалення цього закону був максимально екстремальним, але вже це могло насторожити тих  депутатів, які раптом вирішили голосувати. Чому за день до голосування з'являється законопроєкт, який не мав би розглядатися?", - зауважив Володимир Вʼятрович.

За його словами, ще в понеділок, 21 липня, всі були впевнені, що у вівторок збираються у сесійній залі, щоб проголосувати, як казали представники влади, дуже важливе звернення до конгресу та сенату США.

"Чому так нашвидкоруч без голови комітету проходить цей законопроєкт через комітет? Чому в залі не відбувається жодного обговорення, а представники опозиції блокують трибуну, заявляючи, що цей законопроєкт може зупинити нашу європейську інтеграцію? Тобто не почути в парламенті цих зауважень було просто неможливо. З усім тим, ці політики вирішили, що проявити лояльність до влади для них є важливішим. А коли зараз кажуть, що протести, які були викликані ухваленням цього закону, шкідливі для країни, то я категорично з цим не згоден", - підкреслив нардеп.

На його думку, ці протести до певної міри реабілітують Україну в цілому. На Заході сприймають як одне ціле українську владу та Україну, адже влада на переговорах представляє всю країну. Влада зробила злочинний крок щодо держави, ухваливши цей закон, тому треба було показати, що є інша Україна.

"Дуже добре, що люди вийшли на протест, показали, що є інша Україна. Я впевнений, що цей протест частково реабілітує Україну. Мені прикро та гидко читати цю інформаційну хвилю, яка свідомо запускається провладними медійними інструментами, що нібито втрати у півтора мільярда є результатом протестів. Тобто все перевернули з ніг на голову, виявляється, що винними є ті люди, які вийшли на протести проти владного безпрєдєла, а не влада, яка вчинила його", - резюмував Вʼятрович.
 

Що передувало

22 липня президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт, прийнятий на засіданні Верховної Ради, деякі пункти якого обмежують повноваження Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та підпорядковують їхню діяльність генпрокурору. Дані в картці законопроєкту тричі змінювали: спочатку закон повернули з підписом президента, згодом помітка зникла, а за деякий час у картці знову зʼявився підпис Володимира Зеленського.

Окрім президентської фрації "Слуга Народу", даний закон також підтримала "Батьківщина" і ще деякі народні депутати.

Після голосування у Верховній Раді тисячі українців у великих містах вийшли на мирні протести, вимагаючи накласти президентське вето на закон, що значно обмежує повноваження  антикорупційних органів.

Європейський Союз висловив серйозне занепокоєння ухваленням українського закону № 12414 про обмеження незалежності НАБУ і САП. За словами речника Єврокомісії Ґійома Мерсьє, ці структури є ключовими для антикорупційних реформ і мають діяти автономно, щоб підтримувати довіру громадськості та просувати євроінтеграцію.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн особисто звернулася до президента Зеленського з вимогою пояснень, наголошуючи на неприпустимості компромісу щодо принципів верховенства права — особливо у контексті кандидатства України в ЄС.

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що втрата незалежності НАБУ є "серйозним кроком назад" та може підірвати шанси України на вступ до ЄС. Представники Франції та Німеччини також висловили занепокоєння, закликавши Київ переглянути закон і зберегти інституційні запобіжники незалежності цих органів.

Загалом у Брюсселі вважають: цей закон ставить під загрозу інституційну стійкість України, її демократичний курс і підтримку з боку західних партнерів, особливо враховуючи військовий контекст та євроінтеграційні плани.

24 липня нардепи зареєстрували в Раді свій законопроєкт, який має повернути незалежність НАБУ й САП.

Натомість Зеленський 24 липня погодив текст іншого законопроєкту, який зміцнить систему правопорядку й гарантуватиме незалежність антикорупційних органів. Цього ж дня згодом він вніс у Верховну Раду законопроєкт про посилення повноважень НАБУ й САП. У відомствах повідомили, що брали участь у розробці, законопроєкт відновлює всі процесуальні повноваження та гарантії.

Теги:
Новини
Україна
Верховна Рада
Володимир В'ятрович
Захід
НАБУ
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