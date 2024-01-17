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Процедура отримання статусу учасника бойових дій буде максимально спрощеною, - нардепка Фріз

17 січня, 2024 середа
18:35
Суспільство 3 окрема штурмова бригада, ЗСУ

Ірина Фріз, народна депутатка України, членкиня Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки розповіла про мету ухвалення законопроєкту про військовий облік

Про це вона сказала в етері телеканалу "Еспресо".

"Від самого початку йшлося про необхідність спрощення алгоритму отримання статусу учасника бойових дій для наших захисників та захисниць. Процедура яка існувала, перешкоджала отриманню цього статусу. Тому була необхідність внесення змін, які б доводили цю процедуру до автоматичної дії. Саме цей пункт законопроєкту вдалося реалізувати. Дійсно, після підписання законопроєкту, процедура отримання статусу учасника бойових дій, буде максимально спрощеною", - повідомила вона.

Однак, між першим і другим читанням до законопроєкту було внесено понад 400 правок різного змісту, нормативно-правових регулювань, які переобтяжували створення реєстру військовозобов'язаних резервістів та призовників надмірними даними. Це можна трактувати як втручання в приватне життя, зазначила нардепка.

"Наприклад, була пропозиція вносити до цього реєстру дані стосовно перебування людини в кримінальному впровадженні. Це абсурдно, адже можна вносити відомості, коли вже є вирок суду, який набрав законної сили", - додала Фріз.

Також за її словами, пропонувалось вносити зміни щодо адміністративних штрафів або порушень, щоб ці відомості підтягував реєстр військовозобов'язаних. 

"Були й інші пропозиції. Наприклад, в реєстр військовозобов'язаних вносити дані щодо притягнення до відповідальності. З нашої точки зору, це також надмірне втручання в приватне життя. Ми наполягали, що цей реєстр має містити чіткий перелік інформації. Тоді б Генштаб мав можливість чітко оцінювати мобілізаційні ресурси для створення мобілізаційних резервів ЗСУ", - зауважила Фріз.

Вона розповіла, чому "Європейська Солідарність" утрималась при голосуванні за цей законопроєкт, попри алгоритм спрощення. 

"Перш за все, реєстр який буде формуватися на підставі персональних даних, не буде отримувати від вас згоди. Тобто, всі відомості, які є в наявності в різних реєстрах сьогодні в нашій державі, будуть підтягуватись і оброблятися без вашого дозволу. Якщо за законом про захист публічних даних ми усі надаємо згоду на обробку наших даних, то в даному контексті держава достатньо волюнтаристки підійшла до цього питання. Адже, буде акумулювати відомості без надання згоди від громадян України від 18 до 60 років. З моєї точки зору, це порушення чинної редакції закону Про захист публічної інформації", - сказала народна депутатка України.

Реєстр військовозобов'язаних резервістів та призовників не співвідноситься з чинним законом про публічні електронні реєстри. Це також може ставити під питання можливість його запуску в оптимально короткий термін, резюмувала Фріз.

  • У Міноборони пояснили, що проєкт закону передбачає удосконалення реєстру призовників, військовозобовʼязаних та резервістів, зокрема, в частині налагодження взаємодії між реєстрами, використання даних щодо військового обліку тощо; запроваджує можливість створення й використання цифрового військового-облікового документа.
  • У вівторок, 16 січня, Верховна Рада прийняла законопроєкт №10062 щодо цифровізації армії.
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Війна з Росією
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