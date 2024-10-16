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Рада одноголосно підтримала запропонований Зеленським План перемоги, - Стефанчук

Катерина Ганжа
16 жовтня, 2024 середа
15:13
Суспільство Руслан Стефанчук

Верховна Рада України цілком і одноголосно підтримує представлений президентом України Володимиром Зеленським план Перемоги і вже "включається" в його реалізацію

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Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

"Після представлення плану Перемоги президент України Володимир Зеленський зустрівся із керівництвом парламенту, а також із керівниками усіх фракцій і в закритому режимі ми провели близько двох годин спілкування і дискусій щодо реалізації цього плану, щодо ситуації в Україні, щодо того, як ми маємо спільно рухатися", - зазначив Стефанчук.

За підсумками зустрічі Руслан Стефанчук озвучив три основні меседжі.

"Перший – український парламент отримав презентований план Перемоги. Другий – український парламент підтримує повністю та одноголосно план Перемоги, який запропонував президент України. І третій – український парламент включається повністю в реалізацію плану Перемоги президента Володимира Зеленського", - наголосив він.

За словами глави Верховної Ради, ці меседжі вже сьогодні свідчать про те, що український парламент єдиний у своєму намірі щодо сприйняття і реалізації "цих фундаментальних п’яти положень, які закладені в цьому Плані".

"Особливо, що стосується запрошення України до НАТО,  питань стримування, економічного відновлення України та інших аспектів, які там є. Ми сьогодні детально проговорили, до дрібниць, про всі ті проблеми, перспективи, можливі ризики. І найважливіше, що український парламент зараз готує свою роль, свою спільну інтеграцію в реалізацію цього плану", - додав Стефанчук.

За його словами, йдеться, зокрема, про потужні контакти з парламентарями закордонних країн.

"Передусім – Конгресу США, Європарламенту, парламентів країн Європейського Союзу, парламенту країн "Великої сімки", інших наших партнерів, де ми на парламентському рівні повинні чітко поясними всі бачення, всі меседжі, всі директиви, які "зашиті" в плані Перемоги", - зазначив голова Верховної Ради.

Він також наголосив, що парламент у повному обсязі включається в законопроєктну діяльність, яка буде пріоритетною для реалізації плану Перемоги.

"Ми і надалі будемо використовувати всі свої парламентські функції для об’єднання українського суспільства і для наближення реалізації усіх положень, які сьогодні були викладені в Плані, який представив президент України Володимир Зеленський", - резюмував Стефанчук.  

Щодо деталей реалізації плану Перемоги

За словами Стефанчука, з кожного з пунктів плану Перемоги, буде проведена низка законодавчих ініціатив.  

"Ми домовилися, що будуть створені міжфракційні групи, які будуть напрацьовувати проєкти відповідних законів. При чому, ми будемо робити це колективно, разом із представниками з Офісу Президента, з уряду. Усі суб’єкти законодавчої ініціативи. Ми визначимося із переліком, змістовним наповненням і з пріоритетністю проходження", - пояснив він.

Стефанчук також зазначив, що запрошення України до НАТО є політичним питанням і воно потребуватиме ухвалення відповідних законів, які будуть спрямовані на наближення країни до стандартів Альянсу.

"Друге питання, яке стосується стримування та іншого, це, мабуть, буде та законодавча і політична діяльність. Тут мають бути заклики до урядів і парламентів закордонних країн щодо фінансування цього спротиву. Таке саме з економічного напрямку. Ну,  і щодо кожного в нас буде пропрацьований єдиний спільний план законопроєктної роботи, яку має виконати парламент для реалізації плану Перемоги", - додав він.  

Про терміни виконання

За словами Стефанчука, чотири пункти, про які говорив Володимир Зеленський, мають бути виконані у найближчій перспективі.

"Це справжній час, маємо визначатися буквально місяцями. Всі інші речі ми вже будемо обговорювати або по завершенні війни, після нашої перемоги. Але ще раз хочу підкреслити, що план Перемоги – це складова Формули миру президента Володимира Зеленського. Формула миру ширша і буде стосуватися й інших питань, які не включені в план Перемоги", - додав голова Верховної Ради.

Він нагадав, що Формула миру є більш комплексним механізмом, який  включає, зокрема, питання репарацій і більш потужного санкційного тиску, хоча складові санкційного тиску включені і в план Перемоги.

Стефанчук також зазначив, що план Перемоги – це те, що потрібно Україні на найближчий час.

"І аргумент тут дуже простий – це те, що я постійно говорю нашим колегам і закордонним партнерам – ви повинні зрозуміти: чим довше триває ця війна, тим більш вправна стає Росія, як наш ворог. Ми дуже добре пам’ятаємо стан російської армії на початку вторгнення, і розуміємо, що зараз вони теж вдосконалюються. І тому питання вже не тільки в перемозі, питання в швидкій перемозі, щоб не дати можливість Російській Федерації створити глобальну загрозу для усього світу. Через отримання тих навичок і вмінь, які вона все одно набуває на полі бою", - резюмував голова Верховної Ради.

  • У середу, 16 жовтня, президент України Володимир Зеленський у Верховній Раді поділився деталями п'яти пунктів Плану перемоги.

     

     

Теги:
Україна
Верховна Рада
політика
Володимир Зеленський
Війна з Росією
Руслан Стефанчук
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