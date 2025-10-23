Рада ухвалила закон про паркомісця для батьків із дітьми до 3 років

Про це повідомляє Верховна Рада.

Документ зобов’язує власників облаштованих або відведених майданчиків для паркування виділяти щонайменше 5% місць (але не менше одного) для таких автомобілів. Паркомісця повинні мати відповідне маркування дорожніми знаками чи розміткою, а транспортні засоби — спеціальний розпізнавальний знак.

Кабмін має розробити порядок облаштування і позначення таких місць, а також процедуру підтвердження права на користування ними.

Крім того, закон передбачає, що органи влади сприятимуть створенню окремих паркомісць для вагітних жінок, людей похилого віку та ветеранів.

Ухвалений закон має на меті підвищити комфорт і безпеку водіїв із маленькими дітьми та сприяти розвитку інфраструктури паркування в Україні.