Раді пропонують карати українців за незаконний виїзд за кордон трьома роками тюрми

Про це свідчить інформація на сайті парламенту.

Документ передбачає, що перетин або спроба перетину державного кордону України в умовах воєнного стану карається позбавленням волі на строк до трьох років або штрафом у розмірі до 170 тис. грн. Сюди відносяться також втеча поза пунктами пропуску або спроба виїзду з країни з використанням підроблених документів.

Водночас проєкт закону передбачає звільнення від кримінальної відповідальності, якщо протягом трьох місяців особа повернеться на територію України та до повідомлення їй про підозру "добровільно заявить про те, що сталося, правоохоронному органу".

"Реалізація проєкту закону сприятиме забезпеченню правового регулювання відповідальності осіб за перетинання державного кордону України з метою ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, встановлення підстав звільнення від цієї відповідальності під час дії воєнного стану, удосконалення правових засад забезпечення правопорядку в прикордонній сфері України та матиме позитивний вплив на ефективність діяльності органів системи сил безпеки та сил оборони держави", - ідеться в пояснювальній записці.

Нині документ перебуває на розгляді комітету.