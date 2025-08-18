Свириденко анонсувала дозвіл на виїзд чоловіків до 22 років за кордон

Про це очільниця уряду Юлія Свириденко повідомила "Суспільному".

За її словами, це рішення не потребує змін до законодавства.

"Це буде постанова Кабміну, яка нині напрацьовується. Це рішення, яке не потребує законодавчих змін, тому це буде на рівні Кабміну", - сказала вона.

Інших деталей чиновниця не надала.