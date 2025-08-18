Свириденко анонсувала дозвіл на виїзд чоловіків до 22 років за кордон
Кабмін має намір ухвалити постанову, яка передбачає дозвіл на виїзд за кордон чоловікам віком до 22 років. Її мають розглянути вже цього тижня
Про це очільниця уряду Юлія Свириденко повідомила "Суспільному".
За її словами, це рішення не потребує змін до законодавства.
"Це буде постанова Кабміну, яка нині напрацьовується. Це рішення, яке не потребує законодавчих змін, тому це буде на рівні Кабміну", - сказала вона.
Інших деталей чиновниця не надала.
- 19 липня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що парламент розглядає можливість дозволити виїзд за кордон чоловікам віком до 25 років.
- Минулого тижня президент Зеленський доручив уряду спростити можливість перетину кордону для чоловіків. Станом на зараз виїзд з України заборонено чоловікам віком від 18 років.
