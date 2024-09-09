Радник голови Мінстратегпрому Ярослав Олійник загинув у ДТП разом із дружиною

Про це повідомив колишній очільник міністерства Олександр Камишін.

"Загинув Ярослав Олійник. Він же Локі. Один з перших членів оновленої команди Мінстратегпрому. Він доєднався до нас минулого літа прямо з лінії фронту. Відповідав за роботу з виробниками дронів. Досі не віриться", - написав Камишін.

Ексміністр також додав, що прощання із загиблим відбудеться у вівторок о 12:00 в Михайлівському соборі у Києві.

Згодом заступниця міністра Ганна Гвоздяр уточнила, що Олійник вночі загинув разом з дружиною Ніною в ДТП.

"Ярослав був щирою та веселою людиною, що присвятила все своє - на жаль, дуже недовге – життя боротьбі з ворогом. Це велика втрата для всіх нас. Для мене Локі став першим колегою в Міністерстві, він багато чому навчив мене, а я – його", – розповіла Гвоздяр.

Довідка. Ярослав Олійник доєднався до лав ЗСУ у 2017 році. Служив у підрозділі "Аеророзвідка", де став оператором розвідувальних дронів. На фронті він був відомий під позивним Локі. З початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну Ярослав брав участь у боях на Київщині та Чернігівщині, а також у Харківському контрнаступі, де допомагав звільняти Куп'янськ. Крім того, він співпрацював із благодійним фондом "Повернись живим", активно долучався до підготовки нових операторів дронів.