Радник голови Мінстратегпрому Ярослав Олійник загинув у ДТП разом із дружиною
У неділю, 8 вересня, в автомобільній аварії загинув один з перших членів оновленої команди Міністерства стратегічних галузей та промисловості Ярослав Олійник (Локі)
Про це повідомив колишній очільник міністерства Олександр Камишін.
"Загинув Ярослав Олійник. Він же Локі. Один з перших членів оновленої команди Мінстратегпрому. Він доєднався до нас минулого літа прямо з лінії фронту. Відповідав за роботу з виробниками дронів. Досі не віриться", - написав Камишін.
Ексміністр також додав, що прощання із загиблим відбудеться у вівторок о 12:00 в Михайлівському соборі у Києві.
Згодом заступниця міністра Ганна Гвоздяр уточнила, що Олійник вночі загинув разом з дружиною Ніною в ДТП.
"Ярослав був щирою та веселою людиною, що присвятила все своє - на жаль, дуже недовге – життя боротьбі з ворогом. Це велика втрата для всіх нас. Для мене Локі став першим колегою в Міністерстві, він багато чому навчив мене, а я – його", – розповіла Гвоздяр.
Довідка. Ярослав Олійник доєднався до лав ЗСУ у 2017 році. Служив у підрозділі "Аеророзвідка", де став оператором розвідувальних дронів. На фронті він був відомий під позивним Локі. З початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну Ярослав брав участь у боях на Київщині та Чернігівщині, а також у Харківському контрнаступі, де допомагав звільняти Куп'янськ. Крім того, він співпрацював із благодійним фондом "Повернись живим", активно долучався до підготовки нових операторів дронів.
- 4 вересня Верховна Рада підтримала звільнення Олександра Камишіна з посади міністра з питань стратегічних галузей промисловості України. Згодом президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення ексурядовця своїм радником. Натомість Мінстратегпром очолив екскерівник Укроборонпрому Герман Сметанін.
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