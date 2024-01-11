Радниця заступника Умєрова Ярова розповіла, як компанії Гринкевича вигравали тендери

Про це вона сказала в етері телеканалу "Еспресо".

"Це відбувалось через те, що Міністерство оборони України, в рамках постанови № 169 Кабінету Міністрів України, здійснювало закупівлі без застосування конкурентної процедури. Тобто, все створювалось не у системі "Прозорро", а в прямих договорах", - повідомила Ярова.

За її словами, є три ключові речі, які дали можливість Міноборони діяти у відповідний спосіб. В тому числі, закупляти імпорт, хоча легка промисловість України здатна забезпечити ЗСУ у повному обсязі.

"Фінансування відбувалося по 100% передоплаті. Кому запропонувати той чи інший договір, залежало від однієї людини, від начальника Департаменту державних закупівель і ймовірно, від профільного Заступника Міністра оборони, який зараз перебуває у СІЗО", - додала вона.

Радниця заступника Умєрова розповіла, на підставі чого відкриті кримінальні провадження.

"Ми вивели з закупівлі на "Прозорро" кокурентного серодовища. У нас був колегіальний орган з 14 осіб, які приймали рішення по переможцях. За останні 8 місяців моєї роботи у колегіальному органі з питань тилового забезпечення, у нас жодного разу не було авансування. Всі кошти сплачувались по факту поставки товару на склади", - зазначила вона.

З боку Міністерства оборони були заяви про те, що всі компанії, пов'язані з Гринкевичем, більше не будуть мати зв'язку до закупівель для ЗСУ, з ними наче розірвали договори. Але пізніше з'явилась інформація про один діючий договір. Справа в тому, що компанія видала на тендер 2024 року перевірені документи, - розповіла Ярова.

"Компанія здійснювала харчування у Міноборони. Це афільована до Гринкевича юридична особа, але компанія видала на тендер першого кварталу 2024 року правильні документи. При ціні очікування вартості Міноборони 136 грн, у них була ціна 112 грн. Компанія була визнана переможцем", - зазначила вона.

Історія змінюється по годинах. Ще вчора ввечері не було юридичних підстав розірвати договір. Але ввечері заарештували рахунки цієї компанії, а сьогодні заарештували майно, додала вона.

"Сьогодні зранку я зв'язувалась зі службою тилу і логістики. Сказали, що контракт виконується в повному обсязі. Вчора Міноборони направило офіційний запит до ДБР стосовно того, що рахунки і активи заарештовані і сьогодні під час наради прийнято рішення про розірвання договору. Очікуємо відповіді ДБР", - резюмувала вона.