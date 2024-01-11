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Радниця заступника Умєрова Ярова розповіла, як компанії Гринкевича вигравали тендери

11 січня, 2024 четвер
18:29
Суспільство Дана Ярова

Дана Ярова, волонтерка, радниця заступника Міністра оборони, членкиня Громадської антикорупційної ради при Міноборони, голова ГО "Мрія дітей України" розповіла, як компанії Гринкевича виграли 23 тендери на постачання Міністерству оборони одягу на понад 1,5 млрд гривень

Про це вона сказала в етері телеканалу "Еспресо".

"Це відбувалось через те, що Міністерство оборони України, в рамках постанови № 169 Кабінету Міністрів України, здійснювало закупівлі без застосування конкурентної процедури. Тобто, все створювалось не у системі "Прозорро", а в прямих договорах", - повідомила Ярова.

За її словами, є три ключові речі, які дали можливість Міноборони діяти у відповідний спосіб. В тому числі, закупляти імпорт, хоча легка промисловість України здатна забезпечити ЗСУ у повному обсязі.

"Фінансування відбувалося по 100% передоплаті. Кому запропонувати той чи інший договір, залежало від однієї людини, від начальника Департаменту державних закупівель і ймовірно, від профільного Заступника Міністра оборони, який зараз перебуває у СІЗО", - додала вона.

Радниця заступника Умєрова розповіла, на підставі чого відкриті кримінальні провадження. 

"Ми вивели з закупівлі на "Прозорро" кокурентного серодовища. У нас був колегіальний орган з 14 осіб, які приймали рішення по переможцях. За останні 8 місяців моєї роботи у колегіальному органі з питань тилового забезпечення, у нас жодного разу не було авансування. Всі кошти сплачувались по факту поставки товару на склади", - зазначила вона.

З боку Міністерства оборони були заяви про те, що всі компанії, пов'язані з Гринкевичем, більше не будуть мати зв'язку до закупівель для ЗСУ, з ними наче розірвали договори. Але пізніше з'явилась інформація про один діючий договір. Справа в тому, що компанія видала на тендер 2024 року перевірені документи, - розповіла Ярова.

"Компанія здійснювала харчування у Міноборони. Це афільована до Гринкевича юридична особа, але компанія видала на тендер першого кварталу 2024 року правильні документи. При ціні очікування вартості Міноборони 136 грн, у них була ціна 112 грн. Компанія була визнана переможцем", - зазначила вона.

Історія змінюється по годинах. Ще вчора ввечері не було юридичних підстав розірвати договір. Але ввечері заарештували рахунки цієї компанії, а сьогодні заарештували майно, додала вона.

"Сьогодні зранку я зв'язувалась зі службою тилу і логістики. Сказали, що контракт виконується в повному обсязі. Вчора Міноборони направило офіційний запит до ДБР стосовно того, що рахунки і активи заарештовані і сьогодні під час наради прийнято рішення про розірвання договору. Очікуємо відповіді ДБР", - резюмувала вона.

  • Львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича затримали працівники ДБР за спробу дати хабар в $500 тис. одному із керівників Бюро. Річ у тім, що компанії, зареєстровані на членів сім'ї Гринкевича, підозрюють в махінаціях з закупівлями для Міністерства оборони на 1,5 мільярда гривень.

  • Згодом стало відомо, що пов’язані з Гринкевичем компанії постачали Міноборони бронежилети й шоломи за завищеними цінами. 

  • Варто відзначити, що голова Львівської ОВА відмежувався від імовірних протиправних дій бізнесмена.

  • Заступник міністра оборони України Віталій Половенко у вівторок, 9 січня, повідомив, що міністерство розірве договори з компаніями, які пов'язані з Гринкевичами: їх підозрюють в махінаціях з закупівлями на 1,5 мільярда гривень. Також цього дня львівська обласна рада розірвала меморандум з благодійним фондом Гринкевича.

  • 11 січня суд арештував майно і рахунки компаній бізнесмена Гринкевича.

  • Нещодавно у сім’ї Гринкевичів вперше відреагували на корупційний скандал.


 
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