Рано говорити, що це остання хвиля спеки найближчим часом, - синоптикиня Наталка Діденко
Синоптикиня Наталка Діденко зазначила, що після 20-22 липня можливе деяке послаблення температури, однак не виключається після 26 липня ще одна хвиля спеки
Про це вона розповіла в етері Еспресо.
"Справді спека аномальна, надзвичайна, особливо у південній частині, на сході, півночі та більшості центральних областей України. Це розпечене повітря поширювалося з південних широт, також над нашою територією дуже довго стаціонує антициклон, це така область високого атмосферного тиску. Цей антициклон стоїть на місці й не дає проникати більш вологій та свіжій повітряній масі, наприклад, атлантичній", - зауважила синоптикиня.
За її словами, сьогодні-завтра, тобто 15-16 липня, буде пік спеки, який треба просто спокійно пережити.
"Вже з 18 липня трохи послабне спека у північних областях України, на заході країни вона вже послабла і буде триматися приблизно у таких межах. Десь, очевидно, температура буде підскакувати до +30…+31°C, але це максимально, тобто не буде +37…+39 °C. Щодо півдня, сходу та центральних областей, скажу обережно, що там деяке послаблення температури можливе після 20-22 липня. Рано говорити, що це остання хвиля спеки найближчим часом. Не буду озвучувати ці марні сподівання. Здається, після 26 липня буде ще одна хвиля спеки, яка, можливо, не буде до +40…+42 °C, як зараз спостерігається на півдні, сході та в центрі країни. Однак я б не сказала про тривалий, стабільний спад спеки", - резюмувала Наталія Діденко.
- у прогнозі Наталки Діденко повідомлялося, що 15-16 липня, в Україні так само пануватиме спекотна і суха погода, лише деінде можливі дощі. Проте надалі, з 18 липня, спека поступово послаблюватиметься у регіонах.
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