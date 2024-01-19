Разумков щодо винесення на голосування питання по Безуглій: заявив про злочин Стефанчука до ДБР

Про це він повідомив у етері телеканалу "Еспресо".

"Я звернувся до ДБР із заявою про злочин. Тому, що голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, разом із командою Офісу президента, захищають заступницю голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар'яну Безуглу. Стефанчук не лише неефективно витрачає гроші тих, хто сплачує податки в Україні. Голова ВРУ, щоб не виносити питання Мар'яни Безуглої в залу, фактично закрив декілька засідань ВРУ, коли ми опрацювали законопроєкти", - зазначив він.

За словами Разумкова, Стефанчук порушив декілька законів України. Зокрема, щодо статусу народного депутата і регламенту Верховної Ради України.

"Я звернувся до ДБР із заявою про злочин. Якщо розслідування не розпочнуть, я буду звертатися через суд, щоб Стефанчук нарешті відповів за усі свої діяння і бездіяльність. Але річ у тім, що в стінах парламенту є два "захисники" Безуглої, це Стефанчук і Арахамія", - додав він.