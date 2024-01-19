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Разумков щодо винесення на голосування питання по Безуглій: заявив про злочин Стефанчука до ДБР

19 січня, 2024 п'ятниця
18:26
Суспільство Дмитро Разумков

Народний депутат України, голова ВРУ 2019-2021 рр. Дмитро Разумков, звернувся до ДБР з заявою проти Стефанчука через відмову вносити до порядку денного відкликання Безуглої з посади заступниці голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки

Про це він повідомив у етері телеканалу "Еспресо".

"Я звернувся до ДБР із заявою про злочин. Тому, що голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, разом із командою Офісу президента, захищають заступницю голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар'яну Безуглу. Стефанчук не лише неефективно витрачає гроші тих, хто сплачує податки в Україні. Голова ВРУ, щоб не виносити питання Мар'яни Безуглої в залу, фактично закрив декілька засідань ВРУ, коли ми опрацювали законопроєкти", - зазначив він.

За словами Разумкова, Стефанчук порушив декілька законів України. Зокрема, щодо статусу народного депутата і регламенту Верховної Ради України.

"Я звернувся до ДБР із заявою про злочин. Якщо розслідування не розпочнуть, я буду звертатися через суд, щоб Стефанчук нарешті відповів за усі свої діяння і бездіяльність. Але річ у тім, що в стінах парламенту є два "захисники" Безуглої, це Стефанчук і Арахамія", - додав він.

  • Раніше нардепка від "ЄС" Ірина Геращенко повідомила, що на засідання ВРУ 10 січня не винесли постанову про відкликання Мар'яни Безуглої з посади заступниці голови комітету з нацбезпеки й оборони. За її словами, спікер ВР Руслан Стефанчук відмовився винести на пленарне засідання постанову про відкликання Безуглої з цієї посади.

  • "Від "ЄС" озвучила цю вимогу в залі, але Стефанчук побоявся виносити на сесію. Отже, в порядку денному цієї постанови немає", - написала Геращенко.

  • Своєю чергою нардеп Ярослав Железняк написав, що відкликання Безуглої "вимагали поставити на порядок денний колеги Кривошеєв ("СН"), Геращенко та Герасімов ("ЄС"), Разумков (позафракційний), Кабаченко ("Батьківщина") та Устінова ("Голос")". Однак проти нібито виступив голова фракції "Слуги Народу" Давид Арахамія.

  • Згодом Железняк повідомив, що нардепи заблокували трибуну, аби постанову щодо відкликання Безуглої винесли на розгляд. 

  • В результаті, засідання Верховної Ради закрили

Україна
Верховна Рада
політика
ВРУ
ДБР
Дмитро Разумков
Руслан Стефанчук
Мар'яна Безугла
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