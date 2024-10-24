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Головна Суспільство Режисер Владислав Робський завершив роботу над документальною дилогією "Народжені, щоб жити"
Пресреліз

Режисер Владислав Робський завершив роботу над документальною дилогією "Народжені, щоб жити"

24 жовтня, 2024 четвер
17:17
Суспільство

Обидві серії проєкту розповідають особисті історії чотирьох ветеранів з інвалідністю: Вадима Зябліцева, Олександра Швецова, Василя Стуженка та Артема Комісарчука.

Зміст

Кожен з них отримав поранення на полі бою, пройшов складний шлях від усвідомлення нових реалій свого життя до повної адаптації в суспільстві та висот у спорті, професії, стосунках з рідними.

Фільм не просто показує героїв, які розповідають свої історії. У стрічці залучені лікарі, психологи, які пояснюють мотиви вчинків людей, життя котрих круто змінює війна, дають поради рідним і всім оточуючим, як прийняти у своє середовище зранених війною співвітчизників.

Картина є хвилюючим історичним дослідженням масових ран, що їх ворог завдав нашій нації, а разом з тим – оптимістичною дорожньою картою, що вчить вибиратися з тяжких депресивних станів на дорогу нових здобутків і повноцінного життя.

Кожна з серій фільму містить два вражаючих життєписи, що складаються з розповідей самих героїв, їхніх рідних, близьких, фронтових побратимів. Фільм життєво необхідний не тільки ветеранам, що отримали тяжкі поранення і намагаються призвичаїтись до нового життя. Він також стане в пригоді всім громадянам, в оточенні яких є ветерани та ветеранки війни з інвалідністю.

Про те, як створювався проєкт, можна прочитати на нашій сторінці у facebook "Народжені, щоб жити". 

 

 

 

 

Статтю підготовлено за підтримки Українського культурного фонду. Позиція Українського культурного фонду може не збігатися з думкою автора.

Теги:
Відео
Новини
Війна з Росією
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