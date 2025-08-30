Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Росія може назвати вбивство Парубія сатисфакцією власних спецслужб, - Ступак
Ексклюзив

Росія може назвати вбивство Парубія сатисфакцією власних спецслужб, - Ступак

Віталій Бесараб
30 серпня, 2025 субота
15:34
Суспільство

Російська Федерація зараз намагається помститись Україні за ліквідацію власних військових чиновників та українських колаборантів на території Росії за час повномасштабного вторгнення

Зміст

Про це в етері Еспресо заявив військовий експерт, співробітник СБУ (2004-2015) Іван Ступак.

"Росія може подати вбивство Андрія Парубія як сатисфакцію. Сатисфакцію за всі ті ліквідації, які зробила Україна на російській території. Зокрема, ліквідацію російських військових у Москві й Петербурзі, підриви, знищення колаборантів, які знаходяться в Росії. Ось за це все російські спецслужби хочуть отримати сатисфакцію. Просто тут же варто розуміти їхню логіку. Вони міркують рамками того, що наче б то України не існує, це помилка і так далі, але якимось чином українські спецслужби дотягуються до великих посадових осіб РФ, навіть якщо вони знаходяться за декілька сотень метрів від красної площі. А росіяни наче б то такі сильні, це ж про КДБ й ФСБ, жодних великих ліквідацій за час повномасштабного вторгнення не було. Тому вони намагаються знайти будь-які можливості для такої сатисфакції", - розповів Ступак.

Експерт зауважив, що вбивство Андрія Парубія може бути частиною вимог Путіна діяти активніше для власних спецслужб.

"Тому вони всіма методами намагаються хоч якісь виправитись перед кремлівським керівництвом. Оскільки, Україна за весь цей час ліквідувала чимало їхніх чиновників і Путін же точно буде вимагати від своїх спецслужб подібних дій. І варто зауважити, що там напруга, попри весь зовнішній спокій, просто неймовірна" - додав він. 

Кримінал
Україна
Росія
Львів
Андрій Парубій
ФСБ
