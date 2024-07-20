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Росія почала використовувати політичні вбивства й розраховувала на дестабілізацію після пострілів у Фаріон, - Портников

20 липня, 2024 субота
20:49
Суспільство Віталій Портников

Журналіст Віталій Портников вважає, що після невдач на полі бою ворог почав активно знищувати інфраструктуру та застосовувати політичні вбивства

Зміст

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"На що був розрахунок, коли вбивали Ірину Фаріон? Ми ж розуміємо на що. Вважалося, що українці між собою посваряться якраз на цій лінії, одні будуть казати: о, вона була реальною орлицею української мови, - а інші будуть говорити: о, вона плямувала російськомовних. Це ще раз говорить, що росіяни, які організовують плани спецоперацій по дестабілізації України, нас дуже погано знають. Ми об'єднані, попри політичні погляди від ліберальних до ультрарадикальних і ультраконсервативних, ідеєю української державності, бо ми розуміємо, що це наш спільний човен. Вони цього просто не розуміють, що ніхто не буде сваритися з приводу постаті Ірини Фаріон, а всі будуть охоплені жахом і роздратуванням з приводу її загибелі, з приводу такого підступного вбивства", - наголосив медійник.

Портников вважає, що дестабілізаційна кампанія зі сторони ворога буде продовжуватись і надалі.

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"За великим рахунком, це ж теж абсолютно логічні речі. Ми завжди запитували: а чому в період зими 2022-2023 років не було так зруйновано енергетичну інфраструктуру, як це зроблено зараз? Тому що росіяни сподівалися прорватися на території, де вони зараз руйнують інфраструктуру. Вони вважали, що дуже швидко захоплять ці території своєю владою й не хотіли потім викладати зайві рублі для відновлення своєї ж енергетичної інфраструктури. Зараз в них немає ніякого розуміння, чи зможуть вони взагалі ці території контролювати, а таким чином у них немає жодного інтересу до збереження інфраструктури", - пояснює він.

Журналіст розповідає, що раніше Росії були непотрібні політичні вбивства, проте з подіями на фронті все змінилося.

"Вони вважали, що й так вирішать ситуацію - просто будуть заходити й вбивати по списках, які вже розроблені у федеральній службі безпеки Російської Федерації. Тепер вони розуміють, що нікуди не зайдуть, значить потрібно знищувати людей поштучно, так би мовити. До речі, багато хто завжди запитував у Володимира Путіна, що ж таке денацифікація, - оце воно і є. Вбивство Ірини Фаріон - це один із моментів денацифікації України, фізичне знищення людей, які висловлюють альтернативні кремлівським погляди", - підсумував Портников.

Що відомо про вбивство Ірини Фаріон

У п'ятницю, 19 липня, у Львові, на вул. Масарика, 3 на професорку Львівської політехніки Ірину Фаріон вчинили замах. Невідомий вистрелив їй у голову з вогнепальної зброї.

Ірину Фаріон доставили до лікарні Св. Пантелеймона Першого територіального медичного об'єднання Львова на вулиці Миколайчука, яка розташована неподалік. 

Згодом стало відомо, що Ірина Фаріон перебуває у глибокій мозковій комі на штучній вентиляції легень, проте лікарі борються за її життя.  Але впродовж години медики були змушені повідомити сумну звістку: Ірина Фаріон померла в лікарні.

Після смерті політикині злочин перекваліфікували на ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

До розслідування залучили майже всю поліцію міста, частково - Львівщини, також працюють оперативники та слідчі груп, які приїхали з Києва, на чолі з заступниками Нацполіції та СБУ. Призначена низка експертиз, серед яких і балістична.

Теги:
Світ
Кримінал
Війна з Росією
новини Львова
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