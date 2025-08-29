Росіяни поширюють фейки про "масову втечу чоловіків 18–22 років за кордон", - ЦПД
Росія у TikTok проводить дезінформаційну кампанію про нібито втечу за кордон чоловіків 18–22 років. Насправді нова категорія громадян, які можуть виїжджати з України, не збільшила пасажиропотік
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
Мережею шириться інформація, зокрема відео у TikTok, що нібито після надання чоловікам віком від 18 до 22 років включно дозволу виїжджати за кордон українці масово залишають країну. Ця інформація не відповідає дійсності.
Згідно з даними державної прикордонної служби України, нова категорія громадян, які можуть перетинати кордон, не збільшила пасажиропотік.
"28 серпня 2025 року кордон перетнуло 127 тис. громадян — стільки ж, як і днем раніше. При цьому спостерігається перевага на в’їзд: за 28 серпня на 2 тис. українців більше в’їхало, ніж виїхало; днем раніше цей показник складав 7 тис.", - уточнили в ЦПД.
Також зазначається, що на пунктах пропуску кількість чоловіків віком 18–22 роки не була високою.
Як пояснюють у ЦПД, загальний пасажиропотік залишається великим через літній сезон.
"Для порівняння: навесні у будні кордон перетинали 75–85 тис. людей на добу, зараз — 125–135 тис., а у вихідні цей показник сягає 150 тис. Мета фейку — створити враження "масової втечі молоді" та дискредитувати рішення української влади", - додали у Центрі протидії дезінформації.
- 27 серпня Кабмін оприлюднив постанову про дозвіл перетину кордону чоловікам 18-22 років.
- Уряд просять розглянути можливість виїзду за кордон для чоловіків віком до 24 років.
