Росіяни поширюють фейки про "масову втечу чоловіків 18–22 років за кордон", - ЦПД

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Мережею шириться інформація, зокрема відео у TikTok, що нібито після надання чоловікам віком від 18 до 22 років включно дозволу виїжджати за кордон українці масово залишають країну. Ця інформація не відповідає дійсності.

Згідно з даними державної прикордонної служби України, нова категорія громадян, які можуть перетинати кордон, не збільшила пасажиропотік.

"28 серпня 2025 року кордон перетнуло 127 тис. громадян — стільки ж, як і днем раніше. При цьому спостерігається перевага на в’їзд: за 28 серпня на 2 тис. українців більше в’їхало, ніж виїхало; днем раніше цей показник складав 7 тис.", - уточнили в ЦПД.

Також зазначається, що на пунктах пропуску кількість чоловіків віком 18–22 роки не була високою.

Як пояснюють у ЦПД, загальний пасажиропотік залишається великим через літній сезон.

"Для порівняння: навесні у будні кордон перетинали 75–85 тис. людей на добу, зараз — 125–135 тис., а у вихідні цей показник сягає 150 тис. Мета фейку — створити враження "масової втечі молоді" та дискредитувати рішення української влади", - додали у Центрі протидії дезінформації.