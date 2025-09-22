Розенко: Реальний прожитковий мінімум сьогодні має складати 8-10 тис. грн

Про це в етері Еспресо розповів громадський та політичний діяч Павло Розенко, міністр соціальної політики України (2014-2016).



"На 3 тис. грн, які сьогодні фіксуються у державному бюджеті України як прожитковий мінімум, прожити нереально і неможливо. Треба чітко зазначити, що у бюджеті те, що називається прожитковим мінімумом, насправді ні за формою, ні по суті цьому не відповідає. Реальний прожитковий мінімум сьогодні має складати 8-10 тис. грн. Оце справжній прожитковий мінімум, який розрахований на науковій основі, тобто на підставі постанови Кабміну про розрахунок прожиткового мінімуму. Як сьогодні це розраховується і зафіксовано у держбюджеті - 2361 грн для пенсіонерів або 3000 для працездатних - про це вам ніхто не скаже. Це називається прожитковим мінімумом, а чому так розраховується і є саме така величина, відповіді ніхто не дасть", - прокоментував Розенко.

За його словами, є дві різні позиції: те, що має розраховуватися по закону та постановам Кабміну. Останнє осучаснення прожиткового мінімуму за постановою Кабміну щодо набору товарів, продуктів та послуг, які входять в прожитковий мінімум, відбулося у 2017-2018 роках, і після цього не переглядалося.

"Чомусь зараз цю тему взявся активно коментувати Данило Гетманцем, говорячи, що потрібно зробити прожитковий мінімум справжнім, щоб люди отримували кошти та соціальні допомоги, які відповідають рівню життя. Коли так говорять експерти чи опозиція, я можу це зрозуміти, але коли ці заяви звучать від представника влади, депутата "Слуги Народу", який фактично відповідає за фінансово-економічну діяльність влади, то у мене виникає дуже багато питань. Чи хтось реально хоче сьогодні розібратися з питаннями прожиткового мінімуму, чи у нас знову черговий піар? Представники влади розказують, що вони мають робити, то чому ж тоді не роблять? На жаль, сьогодні така ситуація", - резюмував ексміністр соцполітики.