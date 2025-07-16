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Оновлено

ЗМІ написали про провадження щодо Стефанішиної: у САП кажуть, що справа стосується посадовців АРМА

Катерина Ганжа
16 липня, 2025 середа
22:25
Суспільство Ольга Стефанішина

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури розпочали кримінальне провадження за фактом можливого зловживання своїм службовим становищем посадовцями Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА)

Зміст

Про це йдеться у повідомленні САП у Telegram. 

"Прокурорами САП розпочато кримінальне провадження за фактом можливого зловживання своїм службовим становищем посадовцями Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (ч. 2 ст. 364 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено детективам НАБУ.

"Наголошуємо, що на сьогодні жодній особі у цій справі про підозру не повідомлено. Підставою для початку розслідування стали матеріали журналістського розслідування видання "Українська правда", - додали в САП.

Що передувало? 

Попередньо hromadske із посиланням на речницю САП Ольгу Постолюк повідомляло, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження щодо в. о. віцепремʼєр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – міністерки юстиції України Ольги Стефанішиної. 

За словами Постолюк, САП розпочала провадження за фактами, викладеними в матеріалі "Української правди". Зазначалося, що про підозру в указаному кримінальному провадженні ще нікому не повідомили. Досудове розслідування триває.

У відповідь на запит нардепа Олексія Гончаренка, Національне антикорупційне бюро України повідомило, що кримінальне провадження було відкрито 11 червня, досудове розслідування проводять детективи відомства.

Що відомо про розслідування щодо корупції в АРМА

На початку червня журналісти "Української правди" виявили, що компанія, яка у 2025 році отримала в управління знаковий Будинок профспілок у центрі Києва, має прямий зв’язок із колишнім чоловіком віцепрем’єрки Ольги Стефанішиної – Андрієм Рождественським.

Хоча Стефанішина офіційно розлучена з Рождественським із 2017 року, розслідування показало, що їхні зв’язки збереглися:

  • він регулярно присутній на її офіційних заходах, навіть за кордоном;
  • компанії, пов’язані з ним, отримали вже щонайменше чотири великі об’єкти арештованого майна від АРМА;
  • формально він не є власником цих компаній, але журналісти простежили бізнес-зв’язки та участь його найближчого оточення в структурі власності.

Передача такого майна викликає запитання, адже Будинок профспілок – стратегічна будівля в центрі столиці, і рішення про його управління приймалося непрозоро.

Суть підозри в тому, що колишній чоловік високопосадовиці, попри формальне розлучення, може мати вплив на ухвалення рішень і користуватися близькістю до неї, щоб отримувати вигідні активи.

Згодом Ольга Стефанішина заявила, що не має жодного відношення до діяльності ексчоловіка, який фігурує в розслідуванні про можливу корупцію в Національному агентстві з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА). 

Теги:
Новини
Кримінал
Україна
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