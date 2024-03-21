САП з 21 березня виходить з підпорядкування Офісу генпрокурора і стає окремою юрособою

Про це повідомила пресслужба САП.

Згідно з процедурою, САП, яка була самостійним структурним підрозділом ОГ, ліквідує генпрокурор за поданням керівника САП у 3-денний строк з дня отримання такого подання. Відтак САП стає окремою юридичною особою публічного права.

Відповідне оголошення розміщено на офіційній вебсторінці Офісу Генерального прокурора.

Прокурорів та інших працівників САП переводять за їхньою згодою на відповідні посади прокурорів і працівників САП за рішенням керівника САП і відповідно до затверджених структури та штатного розпису.

У САП зазначають, що початок функціонування незалежної антикорупційної прокуратури не вплине на розслідування справ, які перебувають у її провадженні, чи підтримання державного обвинувачення в суді у кримінальних провадженнях, які вже слухаються у судових інстанціях.

"Незалежність САП це в першу чергу нові можливості на шляху боротьби з корупцією та перспективи для подолання цього прояву у суспільстві", - йдеться в повідомленні.