Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Суспільство СБУ та поліція здійснюють контрдиверсійні заходи в Деснянському районі Києва: що відомо

СБУ та поліція здійснюють контрдиверсійні заходи в Деснянському районі Києва: що відомо

Юлія Юліна
29 липня, 2025 вiвторок
10:19
Суспільство

Служба безпеки України та поліція 29 липня здійснюють перевірки транспорту й документів громадян у Деснянському районі Києва. Це планові безпекові заходи

Зміст

Про це повідомила пресслужба СБУ в Києві та області.

"Служба безпеки та Національна поліція спільно з іншими підрозділами Сил оборони України проводять планові безпекові заходи на території Деснянського району Києва. Основною метою відпрацювань є перевірка антитерористичного (контрдиверсійного) захисту місць масового перебування людей", – ідеться у повідомленні.

Під час безпекових заходів правоохоронці:

  • проводять огляд території та окремих будівель і приміщень (помешкання, офіси, місця загального користування багатоквартирних житлових будинків, закладів сфери громадського обслуговування тощо) для виявлення заборонених до обігу предметів;
  • здійснюють перевірку громадян, які перебувають на відповідній місцевості;
    вивчатимуть стан антитерористичної (контрдиверсійної) захищеності місцевих споруд.

Зазначається, що заходи відбуватимуться з урахуванням правового режиму воєнного стану. Під час їхнього проведення можливі обмеження проходу та проїзду вулицями міста, перевірка документів громадян та огляд автотранспорту.

"СБУ закликає людей із розумінням поставитися до можливих незручностей і належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців", - наголосили у пресслужбі.

Також там нагадали, що при собі необхідно мати документи, що посвідчують особу, та дотримуватись режиму комендантської години.

Теги:
Новини
Україна
СБУ
поліція
новини Києва
Читайте також:
Автор Валерій Чалий
27 липня, 2025 неділя
Про те, що "перезріло", і що слід робити негайно
Андрюс Кубілюс
Автор Світлана Кравченко
28 липня, 2025 понедiлок
Україна разом з Британією та Норвегією можуть приєднатися до супутникової системи ЄС IRIS², що є альтернативою Starlink
Автор Анатолій Буряк
26 липня, 2025 субота
Дорогою до навчального центру мобілізований вже є військовослужбовцем й за втечу передбачено до 10 років в'язниці: пояснення від ТЦК
Київ
+23.5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.46
    Купівля 41.46
    Продаж 41.96
  • EUR
    Купівля 48.21
    Продаж 48.94
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, вiвторок
29 липня
10:17
Оновлено
Росіяни вночі атакували авіабомбами пенітенціарний заклад на Запоріжжі: 17 загиблих і 42 поранених
10:16
Сергій Філімонов
"Думав, що співпрацює з СБУ": ФСБ завербувала жителя Кам'янського для замаху на командира "Вовків Да Вінчі" Філімонова
10:04
OPINION
Угода США і ЄС перекреслює план хабаря Путіна Трампу
09:50
долар євро валюта обмін
Курс валют на 29 липня: гривня зміцнилася щодо євро
09:30
Ексклюзив
Карта_Покровськ_Мирногорад_липень_2507
На фронті створюється враження підготовки нової фази наступу РФ, - воєнний оглядач Пехньо
09:24
Ліга чемпіонів, Кубок чемпіонів
Ліга чемпіонів: результати та розклад матчів 2-го кваліфікаційного раунду
09:17
ППО, обстріл, ЗСУ
Сили ППО за ніч знешкодили 32 з 37 російських БПЛА
09:05
Росія скоротила програму оновлення флоту через брак коштів на тлі війни проти України
08:44
Ексклюзив
Карта бойових дій за 5 – 12 липня
Ворог намагається скоротити сіру зону: НГУ "Хартія" про ситуацію в районі Липців на Харківщині
08:29
Оновлено
РФ вночі атакувала Україну "шахедами" і ракетами: у Кам'янському є загиблі та постраждалі, серед них - вагітна
08:21
Оновлено
Росіяни заявили про атаку дронів на Ростовську область: у Сальську палає залізнична станція
08:15
Оновлено
ЗСУ
На фронті за добу сталося 172 бої: Сили оборони зупинили 57 штурмів окупантів на Покровському напрямку
08:04
OPINION
Криза режиму одноосібної влади
07:52
"Динамо" - "Хамрун Спартанс"
"Динамо" - "Хамрун Спартанс": де та коли дивитися матч кваліфікації Ліги чемпіонів
07:15
втрати окупантів
Армія РФ за добу на фронті втратила 1050 військових
06:47
Німеччина
Німеччина відмовилася відновлювати спецпрограму притулку для біженців із Сирії, Іраку та Афганістану
06:05
конфлікт між Таїландом і Камбоджею
Таїланд звинуватив Камбоджу в порушенні припинення вогню
00:53
S1mple
S1mple покинув український кіберспортивний клуб NAVI
00:25
Кадр з фільму "Аватар"
Disney випустила трейлер майбутнього фільму "Аватар: Вогонь і попіл"
2025, понедiлок
28 липня
23:51
АРМА
АРМА виставило на продаж судно "ANKA", яке незаконно заходило в порт окупованого Криму
23:23
московська біржа
Російські акції впали після скорочення Трампом дедлайну для Путіна на примирення з Україною, - росЗМІ
23:03
Естонія
Корабель РФ порушив морський кордон Естонії: російському дипломату вручили ноту протесту
22:22
Ексклюзив
Олексій Кошель
"Законопроєкт про повоєнні вибори потрібно писати зараз": голова КВУ припустив, чому цього не відбувається
22:22
Уряд призначив Тетяну Бережну т.в.о. міністерки культури
22:19
Володимир Зеленський
Зеленський підписав закон про виплату 15 млн грн сім’ям загиблих у полоні військових
22:12
Ексклюзив
Ростислав Павленко
Корупція підриває нашу боротьбу з агресором: нардеп Павленко про скандал із НАБУ та САП
21:40
Ексклюзив
Розумний
"Політичний сезон почався": політолог Розумний про наслідки ситуації з НАБУ і САП
21:34
Оновлено
Зеленський
Зеленський підписав закон про збільшення на 10 тис. осіб особового складу СБУ
21:23
Оновлено
Дональд Трамп, саміт НАТО в Гаазі
Трамп вирішив дати Путіну 10-12 днів на примирення з Україною замість 50. Зеленський відреагував
21:15
Ексклюзив
Незалежна Україна - це надзвичайна можливість для Європи. Це супербізнес, - митець Онух
21:02
Юлія Латиніна
YouTube заблокував канали російської журналістки Латиніної та екснардепа Балашова
20:57
нафтовий танкер "Невський проспект"
Влада РФ заборонила експорт бензину до кінця літа
20:47
Ексклюзив
Федір Веніславський
Напевне, хтось із радників підказав так діяти, - нардеп-"слуга" Веніславський про підписання Зеленським закону про НАБУ і САП
20:36
США вперше з 2008 року розмістили ядерну зброю у Великій Британії, це сигнал для Путіна, - Bloomberg
20:23
СБУ оголосила у розшук Медвєдєва
"Кожен новий ультиматум - це погроза і крок до війни зі США": Медведєв про рішення Трампа залишити Путіну 10-12 днів на примирення з Україною
20:18
Оновлено
У Німеччині зійшов із рейок пасажирський потяг: загинули щонайменше 3 людини, серед постраждалих 5 українців
20:17
Ексклюзив
сховище газу
Азербайджан стає конкурентом РФ у постачанні газу до Європи, - колишній гендиректор компанії "Оператор ГТС"
20:05
OPINION
Не стрибайте на граблі. Чому цей тиждень настільки важливий
20:01
Сенатор-республіканець Ліндсі Грем (США)
Путін серйозно прорахувався щодо Трампа, - сенатор Грем
20:00
Ексклюзив
Дональд Трамп, саміт НАТО в Гаазі
Трамп може повернутися до ідеї ленд-лізу, – дипломат Безсмертний
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV