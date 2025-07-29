СБУ та поліція здійснюють контрдиверсійні заходи в Деснянському районі Києва: що відомо
Служба безпеки України та поліція 29 липня здійснюють перевірки транспорту й документів громадян у Деснянському районі Києва. Це планові безпекові заходи
Про це повідомила пресслужба СБУ в Києві та області.
"Служба безпеки та Національна поліція спільно з іншими підрозділами Сил оборони України проводять планові безпекові заходи на території Деснянського району Києва. Основною метою відпрацювань є перевірка антитерористичного (контрдиверсійного) захисту місць масового перебування людей", – ідеться у повідомленні.
Під час безпекових заходів правоохоронці:
- проводять огляд території та окремих будівель і приміщень (помешкання, офіси, місця загального користування багатоквартирних житлових будинків, закладів сфери громадського обслуговування тощо) для виявлення заборонених до обігу предметів;
- здійснюють перевірку громадян, які перебувають на відповідній місцевості;
вивчатимуть стан антитерористичної (контрдиверсійної) захищеності місцевих споруд.
Зазначається, що заходи відбуватимуться з урахуванням правового режиму воєнного стану. Під час їхнього проведення можливі обмеження проходу та проїзду вулицями міста, перевірка документів громадян та огляд автотранспорту.
"СБУ закликає людей із розумінням поставитися до можливих незручностей і належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців", - наголосили у пресслужбі.
Також там нагадали, що при собі необхідно мати документи, що посвідчують особу, та дотримуватись режиму комендантської години.
- Раніше в Києві пропонували дозволити роботу таксі в комендантську годину.
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