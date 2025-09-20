Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Суспільство "Серце для куль і для рим": минає 96 річниця з дня народження видатного шістдесятника Івана Світличного
Огляд

"Серце для куль і для рим": минає 96 річниця з дня народження видатного шістдесятника Івана Світличного

Тетяна Яворська
20 вересня, 2025 субота
07:13
Суспільство Іван Світличний

20 вересня 96 років тому на Луганщині народився поет, який зазнав репресій – Іван Світличний. Двигун шістдесятництва, "світло у темряві" та носій любові" –  так Світличнго називали його друзі

Зміст

Він був українським літературознавцем, перекладачем, мовознавцем. Близький товариш Василя Стуса, Євгена Сверстюка, Василя Симоненка та інших.

З села на Луганщині – в провідники українських літераторів

Іван Світличний народився з сільській родині – Олексія та Меланії Світличних. Школу відвідав у рідному селі – Половинкине. У підлітковому віці зазнав травми пальців, коли разом з однолітками підривав німецькі військові склади. Закінчив навчання із золотою медаллю.

Далі вступив до Харківського університету, де здобув фах філолога. Закінчив також з відзнакою. Навчався в аспірантурі при Інституті літератури ім. Т. Шевченка, згодом став його молодшим науковим працівником.

У травні 1956 року Іван одружився з Леонідою Терещенко. 

З 1960-х років Іван Світличний був організатором культурного та наукового життя творчої молоді. У його домі на Уманській, 35, створили своєрідний центр національної свідомості, де спілкувались між собою більшість шістдесятників. 

Пізніше дружина Леоніда пригадувала: "В тій квартирі було одне ліжко, холодильник був напівпорожній. Однак, ту хату на Уманській дотепер згадують шістдесятники, бо там завжди знаходився кусень хліба для голодних, можливість переночувати або й пожити якийсь час, книжки і господар для спраглих істини".

Світличний був надзвичайно ерудованим, інтелігентним та доброзичливим, за що його шанували знайомі і друзі. На вечірні розмови до нього заходили Михайлина Коцюбинська, Алла Горська, Іван Дзюба, Василь Стус. Мав одну з найкращих приватних бібліотек у Києві, яку через багато років його сестра Надія Світлична передала Харківському університетові імені В. Каразіна.

 

Іван Світличний

Іван Світличний, фото: museum60

 

Переслідування радянським режимом

Через свою громадянську позицію згодом зазнав переслідувань з боку  радянської влади. Під тиском КДБ втратив роботу, був вимушений перебиватися випадковими заробітками, публікаціями в пресі під псевдонімом або чужим прізвищем.

За його сім'єю постійно стежили, телефон прослуховували. Напередодні арешту 1 вересня 1965 року, у його помешканні провели обшук. Одночасно з ним тоді арештували Опанаса Заливаху, Михайла Косіва, Михайла Гориня, Богдана Гориня та інших. Усіх їх звинувачували у антирадянській агітації і пропаганді. 

У справі КДБ зазначено: "Протягом 1963–1964 року скуповував у різних осіб антирадянську літературу націоналістичного спрямування, яку видавали у Львові за часів панської Польщі і в період німецької окупації на території України і з тією ж метою зберігав її та розповсюджував серед своїх знайомих. Тоді ж одержав від неназваних ним осіб антирадянські вірші анонімних авторі". Уже тоді КДБ визнало його як “лідера національного руху в Україні", – йшлося у статті на "Локальній історії".

Відпустили Світличного лише через пів року у квітні через брак доказів.

12 січня 1972 р. його заарештували вдруге й звинуватили за тією ж статтею. Крім нього тоді ж арештували Євгена Сверстюка, Василя Стуса, В'ячеслава Чорновола, і рідну сестру Івана – Надію Світличну.

Через рік на закритому судовому процесі винесли вирок – 12 років позбавлення волі, з них 7 років концтаборів суворого режиму і 5 років заслання за антирадянську агітацію і пропаганду, виготовлення та поширення самвидаву. 

Спогад про ті події розповідала Михайлина Коцюбинська: "І от я йду посередині, з правого боку Льоля Світлична, з лівого – Марта Дзюба. І обговорюємо суд Світличного. Льоля каже: "Хай буде повна котушка, тільки щоб він не розколовся! Це його вб’є, він не зможе з цим жити!" …І я пригадую, як та Льоля прийшла до мене після суду – вся підтягнута, в якомусь чорному костюмі, з гарною такою брошкою, очі її сяють: "На повну котушку!". Це комусь тільки розказати, але це ж правда, це ж було так, я не вигадую. Була така радість – 12 років чоловіку дали, але вона сяяла".

 

Іван Світличний. Фото із слідчої справи, 1972 рік

Іван Світличний. Фото із слідчої справи, 1972 рік, фото: архів СБУ

 

Ув'язнення і останні роки життя

Покарання відбував в уральських таборах. Там захворів жовтяницею, стався рецидив туберкульозу. Попри постійний головний біль та носові кровотечі, мав працювати нарівні з іншими в’язнями. 

Його називали "табірною совістю", бо виявляв моральну стійкість і силу духу, багато разів брав участь у голодовках протесту. Василь Стус писав про Світличного: "Все краще в мені — це Іван. Усе кращого у багатьох інших — від Івана". 

Місцем заслання для Івана Світличного було призначено селище Усть-Кан Горно-Алтайської області. Працював нічним сторожем ПМК, палітурником у бібліотеці. Від червня 1979 р. і до кінця заслання разом із Світличним була його дружина Леоніда Павлівна. Комісувати за станом здоров'я відмовилися, відбув термін повністю.

Поезія стала для Івана Світличного порятунком і самоствердженням. Своєрідним тюремним щоденником є цикл "Ґратовані сонети".

Ослаблений організм не справлявся з навантаженнями у і нього стався інсульт.

Через те, що в лікарні не було рентгену, Світличному двічі трепанували череп, щоб видалити гематому. Пережив клінічну смерть й частковий параліч. Під час таких операцій пацієнту занесли стафілокок. Післяопераційні ускладнення й підозра на рак хребта вклали виснаженого чоловіка на гіпсове ліжко. Після цього Іван отримав першу групу інвалідності. Вижив тільки завдяки самовідданості дружини.

Пізніше вона напише: "Фізично Іван помер на своєму ліжку в жовтні 1992-го, а як творча людина – загинув у серпні 1981-го в засланні на Алтаї".

Іван Світличний був звільнений 23 січня 1983 р. "Я честі свою твердиню, нескорений образ свободи, фортецю своєї гідності – душі – не здам і на п'ядь", - писав поет.

 

Іван Світличний

Іван Світличний, фото: museum60

 

Він був тяжко хворим, продовжувати колишню творчу і громадську діяльність він уже не зміг. Помер 25 жовтня 1992 року, похований у Києві.

Державну премію України ім. Шевченка Світличному присуджено в 1994 році (посмертно) за збірку поезій, поетичних перекладів і літературно-критичних статей "Серце для куль і для рим"

Теги:
Статті
Новини
Культура
Україна
Київщина
Луганщина
новини Києва
Читайте також:
Роберт "Мадяр" Бровді
Автор Марія Музиченко
18 вересня, 2025 четвер
Приріст результативності 71%: командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді відзвітував про перші 100 днів на посаді
Динамо, УПЛ
Автор Дмитро Марценишин
18 вересня, 2025 четвер
Кубок України: результати та розклад матчів 1/16 фіналу
Дональд Трамп
Автор Дар'я Куркіна
19 вересня, 2025 п'ятниця
Трамп і Сі Цзіньпін провели телефонну розмову й погодилися щодо необхідності припинення війни в Україні
Київ
+14.7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.02
    Купівля 41.02
    Продаж 41.51
  • EUR
    Купівля 48.25
    Продаж 48.95
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, субота
20 вересня
08:58
OPINION
Російські літаки у небі Естонії – це продовження випробування НАТО
08:52
Оновлено
РФ атакувала Україну дронами та ракетами: на Дніпровщині та Хмельниччині загинули люди, у низці областей є пошкодження
08:25
Оновлено
ЗСУ
Минулої доби на фронті зафіксували 165 боїв: на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 50 штурмів
08:14
OPINION
Відставка Козака і російські дрони в Польщі - багатовекторна інформаційна операція Кремля
08:12
Дональд Трамп
Трамп проведе зустріч з Ердоганом у Білому домі: про що говоритимуть
08:04
OPINION
Рожеві окуляри і дірки в бюджеті
07:30
Ексклюзив
Фільм "10 блогерят": Джозефіна Джексон розповіла про дебют у кіно, свою роль та хейт в інтернеті
07:15
OPINION
Підписання угоди між Саудівською Аравією та Пакистаном - це сигнал, який змінює баланс сил у світі Дональда Трампа
07:00
Огляд
Вважайте його Студебекером, зробіть тата багатим, ставтеся до себе з гумором - 5 книг, де роздають корисні поради
06:59
OPINION
Путін не хоче закінчувати війну, оскільки повернення військових в Росію може призвести до дестабілізації режиму
06:58
втрати окупантів
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 1070 військових, 31 артсистему і 1 танк
00:53
Кіт Келлог
"Путін - агент КДБ": Келлог вважає, що відновлення стосунків з РФ можливе лише після зміни влади
00:12
Оновлено
МіГ-31 К
Повітряний простір Естонії порушили три російські винищувачі МіГ-31. Таллінн запросив консультації з НАТО за 4 статтею
2025, п'ятниця
19 вересня
23:51
OPINION
В небі над Балтикою
23:48
Кіт Келлог
"Даси Путіну палець - відкусить руку": Келлог запевнив, що Трамп не торгується українською землею
22:14
Apple
Apple збільшить обсяг виробництва базової моделі iPhone 17, - Reuters
22:00
Просування у глибину оборони противника - від 3 до 7 км: Сирський про операцію ЗСУ на Добропільському напрямку
21:37
Ексклюзив
Олександр Лукашенко
Щоб поступово відтягнути Білорусь від Росії : Наливайченко про потепління у відносинах між Мінськом та Вашингтоном
21:37
Антоніу Гутерреш
ООН готує значні скорочення миротворчих місій через зупинку фінансування з боку США
21:28
Авто з воєнкоркою "5 каналу" підірвалося на міні РФ поблизу Покровська: четверо членів екіпажу зазнали контузій
21:10
Ексклюзив
трамп путін
Розпад Росії як наслідок війни – це геополітичний удар по США, - польський політик Кульпа
20:45
Володимир Зеленський
Зеленський: Україна експортуватиме деякі види зброї, аби покрити дефіцит фінансування
20:42
Ексклюзив
Путін в Кремлі
Путін прирік би себе на самогубство, якби наважився напасти на країну НАТО, - американський дипломат Тейлор
20:25
Bring Kids Back UA
Україні вдалося повернути ще трьох підлітків з ТОТ
20:23
Оновлено
на фото президент України Володимир Зеленський
Зеленський призначив Ольгу Решетилову першим військовим омбудсманом України
20:04
Оновлено
Кястутіс Будріс
Литва виділяє на допомогу Україні 2% ВВП: очільник литовського МЗС Будріс зустрівся у Києві із Зеленським
19:53
Ексклюзив
Сергій Згурець
Загроза для Куп'янська дійсно існує, - Згурець
19:51
Єврокомісія
Єврокомісія планує розморозити 550 млн євро для Угорщини, аби Орбан зняв вето на санкції проти РФ, - FT
19:45
Ексклюзив
Ірина Геращенко
Закон про військового омбудсмана є неконституційним, - нардепка Геращенко
19:41
Метт Вітакер
Трамп не нав'язуватиме Україні умови миру, він лише виступає посередником, - посол США при НАТО Вітакер
19:33
США Україна
"Ця сума зросте на мільярди": американський посол при НАТО заявив, що США продали Альянсу зброї для України на $2 млрд
18:53
Офіс генпрокурора
В Україні заочно судитимуть командувачів армії РФ, які керували обстрілом Харкова, що забрав життя 8 людей
18:50
Марта Костюк
Збірна України з тенісу програла Італії у півфіналі Кубка Біллі Джин Кінг
18:47
Огляд
Голлівуд знайшов Одесу в Марокко: що відомо про зйомки другого сезону "Агентства" від Джорджа Клуні
18:40
Оновлено
Дональд Трамп
Трамп і Сі Цзіньпін провели телефонну розмову й погодилися щодо необхідності припинення війни в Україні
18:39
Ексклюзив
Умань під час Рош га-Шана
"Місто реагує добре": кореспондентка Трум про ситуацію з хасидами в Умані
18:29
нафта танкер корабель
Експорт російської нафти впав до найнижчого рівня за час війни, - Bloomberg
18:21
Massive Attack
Massive Attack видалили музику зі Spotify через інвестиції засновника Ека у стартап, що розробляє дрони на базі ШІ
18:15
Ексклюзив
Сі Цзіньпін і путін
Китай може робити набагато більше, аніж США для зупинки війни, - польський політик Кульпа
18:09
Єврокомісар Андрюс Кубілюс
ЄС використовуватиме для будівництва "стіни з дронів" досвід України, – єврокомісар Кубілюс
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV