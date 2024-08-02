Що безкоштовно доступно для українських пенсіонерів: пільги та послуги

Держава забезпечує різні види пільг для людей похилого віку, які допомагають зменшити фінансовий тягар та забезпечити гідний рівень життя. Однак, не всі пенсіонери знають, які послуги вони можуть отримати безплатно.

Субсидії для пенсіонерів та пільги

Пенсіонери в Україні можуть отримувати житлові субсидії, які допомагають зменшити витрати на комунальні послуги. Розмір субсидії залежить від сумарних доходів пенсіонера та вартості комунальних послуг.

Загалом, яка зазначають на порталі Безоплатної правничої допомоги, більшість українських сімей можуть претендувати на субсидію, якщо їхні комунальні витрати становлять більше ніж 15% від загального щомісячного доходу.

Для отримання субсидії сьогодні не потрібно багато часу. Нині діє спрощений механізм, який не потребує збору додаткових документів або тривалого заповнення декларації. Громадянин просто може подати звернення для призначення субсидії, а оформлення заяви та декларації буде займатись ПФУ (Пенсійний фонд України) на основі даних з офіційних реєстрів.

На Урядовому порталі також йдеться про те, що подати таке звернення можна декількома способами:

надіслати поштою або відвідати особисто сервісний центр ПФУ;

скористатися порталом ПФУ, вибравши опцію "Заява на житлову субсидію чи пільгу", або використати мобільний застосунок Пенсійного Фонду;

зайти на портал "Дія" і знайти розділ "Заява на субсидію";

звернутися до центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП);

подати заяву через уповноважених осіб, що представляють виконавчі органи сільської, селищної або міської ради.

Для того, щоб заповнити заяву, знадобиться кваліфікований електронний підпис (КЕП), який можна отримати в акредитованих центрах сертифікації ключів.

Крім того, пенсіонери, які працювали в сільській місцевості за певними професіями і продовжують жити там після виходу на пенсію, можуть скористатися пільгою на оплату ЖКП, а також на придбання пічного побутового палива та газу, пишуть в ПФУ. Пільга у розмірі 100% знижки доступна для:

педагогічних працівників;

медичних та фармацевтичних спеціалістів;

спеціалістів із захисту рослин;

працівників музеїв та бібліотек;

працівники державних та комунальних закладів культури та освіти.

Щоб скористатися цією пільгою, необхідно мати щонайменше три роки стажу у зазначених професіях і бути на момент виходу на пенсію на посаді, що надає це право на пільгу. Крім того, при наданні цієї допомоги будуть враховані доходи сім'ї та інше.

Фото: 5ua

Безоплатна юридична допомога

Пенсіонери, чий середньомісячний дохід не перевищує двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб (4722 грн у 2024 році), мають право на всі види безоплатної правової допомоги. Це стосується тих, хто отримує пенсію за віком, вислугою років чи з інших підстав.

Громадяни мають право на безоплатну правову допомогу, яка включає консультації, складання документів та навіть представлення інтересів у суді. Всі питання врегульовані Законом України "Про безоплатну правову допомогу", який набрав чинності ще у 2011 році.

Ця допомога може бути особливо корисною при вирішенні питань щодо пенсій, соціальних виплат, майнових проблем та іншого. Щоб скористатися цією пільгою, пенсіонерам потрібно звернутися особисто до бюро правничої допомоги або консультаційного пункту. Проконсультуватись з юристом можна також телефоном або в онлайн-режимі. Крім того, якщо пенсіонер не може фізично прибути до таких центів, він має право подати заявку на отримання адресної правничої допомоги. Для цього потрібно зателефонувати до контактного центру БПД (номер - 0 800 213 103), а далі експерти бюро запишуть контактні дані людини та нададуть інформацію про дату і час можливого візиту.

Безкоштовний проїзд у громадському транспорті

Пенсіонери мають право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті. Ця пільга діє на всі види наземного транспорту - автобуси, тролейбуси, трамваї, а також метро, виняток - таксі.

Крім того, люди пенсійного віку можуть скористатися послугами залізниці, але це стосується лише приміських маршрутів. Щоб скористатися цією послугою, необхідно мати пенсійне посвідчення або інший документ, що підтверджує право на пільгу.

Податок, який пенсіонери можуть не сплачувати

Пенсіонери, які отримують пенсію за віком, мають право на звільнення від сплати земельного податку при дотриманні певних обмежень щодо розміру земельної ділянки. Ось які "ліміти" потрібно враховувати:

особисте ведення сільського господарства - до 2 гектарів землі;

будівництво та обслуговування житлового будинку і господарських споруд: у сільській місцевості — до 0,25 гектара; у селищах міського типу — до 0,15 гектара; у містах — до 0,10 гектара.

індивідуальне дачне будівництво — до 0,10 гектара;

зведення індивідуальних гаражів — до 0,01 гектара;

для садівництва — до 0,12 гектара.

Підтримка пенсіонерів є важливою складовою соціальної політики держави. Субсидії, безоплатна юридична допомога та інші форми пільг, допомагають пенсіонерам вести більш комфортне життя, незважаючи на фінансові труднощі. Важливо бути обізнаним про свої права та вчасно звертатися за підтримкою, щоб скористатися всіма наданими можливостями.