Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Суспільство Щоб любити все українське, треба, перш за все, поважати себе, - актор Гнатковський
Ексклюзив

Щоб любити все українське, треба, перш за все, поважати себе, - актор Гнатковський

Марина Клюєва
5 жовтня, 2025 неділя
17:00
Суспільство Олексій Гнатковський

Для того, щоб любити все українське, треба перш за все поважати, знати, пізнати себе, зрозуміти, звідки наше коріння

Зміст

Таку думку висловив театральний актор, режисер Олексій Гнатковський в інтерв’ю Лесі Вакулюк на Еспресо. 

"Шлях такий: перш за все, треба поважати себе. А щоби поважати себе, треба знати себе, пізнати себе, зрозуміти, звідки в тебе коріння твоє, якою мовою предки твої говорили, до якої церкви вони ходили, як жили, який побут… Тобто де ти був, де кістки твоїх предків поховані. Коли ти себе пізнаєш, тоді ти почнеш розуміти, сприймати, а потім поважати і любити. Я переконаний, що люблячого полюбить світ. Тобто любов, це найсильніша, найбільша сила, яка є в цьому всесвіті. Сама любов - вона життєдайна. Ненависть - вона навпаки деструктивна. Ненависть короткотривала може дати тобі потенціал вижити", - сказав він.

Олексій Гнатковський зауважив, що мається на увазі ненависть до росіян. Водночас він наголосив, що ненависть короткочасна, адже з часом починає виїдати зсередини. 

"Очевидно, до кого ще, (ненависть до росіян, - ред.) це апріорі. Але вона на короткий термін діє. Тобто вона потім починає виїдати зсередини. Коли ти постійно живеш з ненавистю, то вона тебе виїдає з середини. Я просто з власного досвіду це кажу: коли на початку повномасштабного вторгнення ми пережили в сім'ї багато речей таких, окрім того, є воїни, полони, і подібні такі речі… Ти починаєш просто… ти бачиш ці кадри, які не виходять в мене дотепер з голови… Найбільше мене вразило, мені дотепер стоїть в очах цей хлопчик, який йшов по Житомирській трасі і плакав. Тобто це для мене як образ всієї України, яку хочуть знищити. І оця безпорадність дитяча… Дитина для мене - це взагалі щось таке найцінніше, що є в цьому житті, це майбутнє. І ти в цій ненависті живеш, ти починаєш розуміти, що не можеш далі щось робити, дихати не можеш, ти непродуктивний стаєш. В один момент, коли мені мудрий чоловік сказав, такий-собі духовний консультант, що можна те саме робити, ті самі речі, можна боротися, можна робити, можна воювати, але не з ненависті до них, а з любові до своїх. І от власне оця любов життєдайна", - наголосив актор.

Теги:
Новини
Культура
Україна
Війна з Росією
Читайте також:
Віталій Портников
Автор Євген Козярін
4 жовтня, 2025 субота
З тією Америкою, яку ми знали, час прощатися, - Портников
Київ панорама
Автор Зіновія Воронович
2 жовтня, 2025 четвер
У Києві стало менше квартир та будинків, власники яких платять "податок на розкіш". З чим це пов'язано
Автор Марія Музиченко
5 жовтня, 2025 неділя
Росія атакувала Україну ракетами та дронами в ніч на 5 жовтня: в Запоріжжі та на Львівщині є загиблі
Київ
+12.1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.02
    Купівля 41.02
    Продаж 41.49
  • EUR
    Купівля 48.08
    Продаж 48.78
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, неділя
5 жовтня
17:30
Інтерв’ю
Пекка Товері
Не можна дозволяти РФ диктувати, як вести війну, - ексочільник військової розвідки Фінляндії Товері
17:10
Оновлено
пожежа
РФ атакує Україну ударними БПЛА вдень 5 жовтня: в Чернігові дрон влучив у заправку
17:04
Від початку доби на фронті відбулось 106 боїв: найгарячіше на Покровському напрямку
17:02
Володимир Зеленський
Нуль реальної реакції світу: Зеленський про масований удар Росії проти ночі на 5 жовтня
16:04
OPINION
План Трампа для Гази: все висить на волосині
15:44
Володимир Путін
Путін заявив, що передача Україні Tomahawk зруйнує відносини зі США
15:35
Інтерв’ю
Олексій Гнатковський
"Це не почуття провини, це почуття обов’язку": волонтерство, акторство та любов до України актора Олексія Гнатковського
15:10
світло
Міненерго попередило про поширення дезінформації щодо екстрених відключень світла
14:52
система ППО Triden MK2
За ніч ППО знешкодила 478 повітряних цілей ворога
14:50
Аналітика
"Чеський Трамп": хто такий мільярдер Андрей Бабіш і чи дійсно він проросійський. Пояснюємо
14:34
Нафтогаз
РФ вночі атакувала цивільні об'єкти, які забезпечують українців газом у зимовий період, — Нафтогаз
14:17
Литва прапор
До Литви з території Білорусі залетіли 25 метеозондів
14:09
Ексклюзив
Андрей Бабіш
"Я б не назвав його відверто антиукраїнським": політолог-міжнародник Несвітайлов про Бабіша, який переміг на виборах у Чехії
14:00
OPINION
Спілкуючись з тінню Пілсудського, головне не переплутати її з тінню Дмовського
12:35
Як одягатися в дощовиту погоду?
Де буде хмарно, а де пройдуть дощі: Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в Україні 6 жовтня
12:06
OPINION
Навіщо б'ють по російських корветах на Онезі
11:52
Літак. авіація, Польща
Польща піднімала авіацію через нічні удари РФ по Україні
11:07
Оновлено
Росія атакувала Україну ракетами та дронами в ніч на 5 жовтня: в Запоріжжі та на Львівщині є загиблі
11:03
Огляд
світ, міжнародний огляд
Атака РФ на Львів змусила НАТО діяти, а новий уряд Чехії створить проблеми Україні. Акценти світових ЗМІ 5 жовтня
10:26
Суд у США заборонив адміністрації Трампа розгортати Нацгвардію в Портленді
10:02
OPINION
Атака на Львів. Європа нарешті усвідомить, що їй загрожує?
09:59
біткоїн
Біткоїн досяг історичного максимуму, сягнувши позначки в понад $125 тисяч
08:38
Оновлено
зсу танк
Від початку доби на фронті зафіксували 188 боїв: найгарячіше на Покровському й Новопавлівському напрямках
08:34
втрати окупантів
За добу армія РФ втратила танк, бронемашину та 870 військових
08:04
OPINION
Чому слід налаштовуватися на довгу війну
07:50
Ексклюзив
Віталій Портников
Рано чи пізно кількість протистояння суспільства та влади у Грузії перейде у якість, - Портников
01:49
Андрей Бабіш та Володимир Путін
Андрей Бабіш виграв вибори у Чехії й формуватиме уряд: він проти членства України в ЄС та може заблокувати "снарядну ініціативу"
01:15
Оновлено
Чехія вибори
Парламентські вибори у Чехії: опрацьовано 99,97% протоколів, правляча проукраїнська коаліція (43%) програла проросійському опозиціонеру Бабішу та його євроскептичним союзникам (49%)
00:55
світло
На Одещині енергопостачання повернули майже 28 тисячам споживачів
00:28
Олекса Шалайський дає інтерв'ю часопису "Країна"
Людина, яка виховала десятки журналістів-розслідувачів. Спогади про Олексу Шалайського
00:17
ЗСУ
У жовтні доступ до маркетплейсу DOT-Chain Defence отримають 130 бригад, - Міноборони
2025, субота
4 жовтня
23:45
Норвегія
Норвегія відправляє винищувачі для охорони польського кордону
23:35
Греція планує передати Україні пакет озброєння на понад 199 мільйонів євро: що туди входить
23:30
TikTok
TikTok пропонує дітям пошукові запити з сексуальним підтекстом, - Global Witness
23:00
Ексклюзив
Віталій Портников
З тією Америкою, яку ми знали, час прощатися, - Портников
22:31
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський
Сирський: від початку контрнаступу біля Добропілля росіяни втратили там 1988 осіб вбитими та 991 одиницю озброєння і техніки
22:20
Співкомандир ТрО "Азов" Максим Жорін
Жорін з Третього армійського корпусу: трудових іммігрантів слід приймати тільки через фронт
22:12
Оновлено
Підозрюваний у побитті велосипедиста підприємець Олександр Хілик
"Лежить якийсь чоловік, але з ним все нормально": як підприємець Хілик пояснив суду, чому він лишив на асфальті у Києві побитого ним до безтями велосипедиста
21:58
Ексклюзив
Віталій Портников
Росія спробує використати для розколу України питання часткового закриття неба Заходом, - Портников
21:43
вибух в полі
Росія здійснила артобстріл Гусинки на Купʼянщині: загинула жінка, пошкоджено житлові будинки
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV