Щоб любити все українське, треба, перш за все, поважати себе, - актор Гнатковський

Таку думку висловив театральний актор, режисер Олексій Гнатковський в інтерв’ю Лесі Вакулюк на Еспресо.

"Шлях такий: перш за все, треба поважати себе. А щоби поважати себе, треба знати себе, пізнати себе, зрозуміти, звідки в тебе коріння твоє, якою мовою предки твої говорили, до якої церкви вони ходили, як жили, який побут… Тобто де ти був, де кістки твоїх предків поховані. Коли ти себе пізнаєш, тоді ти почнеш розуміти, сприймати, а потім поважати і любити. Я переконаний, що люблячого полюбить світ. Тобто любов, це найсильніша, найбільша сила, яка є в цьому всесвіті. Сама любов - вона життєдайна. Ненависть - вона навпаки деструктивна. Ненависть короткотривала може дати тобі потенціал вижити", - сказав він.

Олексій Гнатковський зауважив, що мається на увазі ненависть до росіян. Водночас він наголосив, що ненависть короткочасна, адже з часом починає виїдати зсередини.

"Очевидно, до кого ще, (ненависть до росіян, - ред.) це апріорі. Але вона на короткий термін діє. Тобто вона потім починає виїдати зсередини. Коли ти постійно живеш з ненавистю, то вона тебе виїдає з середини. Я просто з власного досвіду це кажу: коли на початку повномасштабного вторгнення ми пережили в сім'ї багато речей таких, окрім того, є воїни, полони, і подібні такі речі… Ти починаєш просто… ти бачиш ці кадри, які не виходять в мене дотепер з голови… Найбільше мене вразило, мені дотепер стоїть в очах цей хлопчик, який йшов по Житомирській трасі і плакав. Тобто це для мене як образ всієї України, яку хочуть знищити. І оця безпорадність дитяча… Дитина для мене - це взагалі щось таке найцінніше, що є в цьому житті, це майбутнє. І ти в цій ненависті живеш, ти починаєш розуміти, що не можеш далі щось робити, дихати не можеш, ти непродуктивний стаєш. В один момент, коли мені мудрий чоловік сказав, такий-собі духовний консультант, що можна те саме робити, ті самі речі, можна боротися, можна робити, можна воювати, але не з ненависті до них, а з любові до своїх. І от власне оця любов життєдайна", - наголосив актор.