Щоб скласти дрон? потрібно щонайменше 12 тисяч гривень, - керівниця БФ Dignitas Люба Шипович

Про це Люба Шипович розповіла у програмі "Війна і волонтери", ведучої Еспресо

На базі благодійного фонду Dignitas організували проєкт "Народний fpv", де можна навчитися складати дрони. Керівниця фонду Люба Шипович наголошує, складання безпілотника - не інженерія, інженери можуть модернізовувати пристрої.

"Це досить просте ремесло - не інженерія. Не треба думати, що складете дрон і будете інженером, - зазначає Люба Шипович. Це просто збірка за інструкцією. На виробництвах fpv дронів в Україні, я підходила до людей і запитувала про їх професію. Найцікавіший був випадок у жінки, яка до виробництва дронів продавала морозиво. Працювати з паяльником не складно. У дитинстві багато людей робили прості спайки. У цьому нічого складного. А вже люди з інженерною освітою можуть модернізовувати безпілотники".

За словами Люби Шипович, вартість комплектуючих у різних виробників від 12 до 18 тисяч гривень. Для того, щоб пройти курси, потрібно заповнити анкету, отримати детальну інструкцію та купити матеріали.

"Окрім переліку комплектуючих, ми даємо перелік рекомендацій, де це можна придбати. Онлайн курси ми організовуємо з українським виробником fpv дронів "Вирій". Їхні інженери розказують почергово, як скласти дрон. Люди повторюють ці дії і збирають свій перший дрон. Це не складно, якщо чітко дотримуватися інструкції", - пояснила Люба Шипович.

Нагадаємо, Люба Шипович розповіла, що скласти дрон легко, це як конструктор лего.

Люба Шипович наголошує, при такій інтенсивності бойових дій нам потрібно 10 мільйонів дронів на рік.