Шмигаль: уряд цьогоріч схвалить програму адаптації законодавства до права ЄС

Про це Шмигаль повідомив у Telegram.

Прем'єр наголосив, що Україна вже виконала три з чотирьох додаткових рекомендацій ЄС, а щодо четвертої Верховна Рада ухвалила в першому читанні урядовий законопроєкт про лобіювання.

"Цього року ми також схвалимо Національну програму адаптації законодавства України до права Євросоюзу. Ми продовжуємо євроінтеграційні реформи. У листопаді минулого року отримали чотири додаткові рекомендації ЄС щодо посилення наших інституцій і трансформації законів відповідно до європейських правил. Уже виконали три з чотирьох цих додаткових рекомендацій. Четверта - це урядовий законопроєкт про лобіювання, який парламент вже ухвалив у першому читанні", - сказав Шмигаль.

Прем’єр-міністр нагадав, що Кабмін запустив селф-скринінг українського законодавства на відповідність до європейського.

"За результатами цього аналізу розуміємо, що необхідно імплементувати близько 2,8 тис. актів права Європейського Союзу", - зазначив очільник уряду.