Шмигаль: уряд цьогоріч схвалить програму адаптації законодавства до права ЄС
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що український уряд у 2024 році схвалить Національну програму адаптації законодавства до права ЄС
Про це Шмигаль повідомив у Telegram.
Прем'єр наголосив, що Україна вже виконала три з чотирьох додаткових рекомендацій ЄС, а щодо четвертої Верховна Рада ухвалила в першому читанні урядовий законопроєкт про лобіювання.
"Цього року ми також схвалимо Національну програму адаптації законодавства України до права Євросоюзу. Ми продовжуємо євроінтеграційні реформи. У листопаді минулого року отримали чотири додаткові рекомендації ЄС щодо посилення наших інституцій і трансформації законів відповідно до європейських правил. Уже виконали три з чотирьох цих додаткових рекомендацій. Четверта - це урядовий законопроєкт про лобіювання, який парламент вже ухвалив у першому читанні", - сказав Шмигаль.
Прем’єр-міністр нагадав, що Кабмін запустив селф-скринінг українського законодавства на відповідність до європейського.
"За результатами цього аналізу розуміємо, що необхідно імплементувати близько 2,8 тис. актів права Європейського Союзу", - зазначив очільник уряду.
- 10 січня Верховна Рада України в першому читанні ухвалила законопроєкт №10337 про доброчесне лобіювання.
- 17 січня Європейська комісія підтримала рішення розпочати скринінг українського законодавства у межах підготовки переговорної рамки.
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