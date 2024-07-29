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Головна Суспільство Штормовий вітер, подекуди дощі: прогноз погоди від Наталки Діденко на 30 липня

Штормовий вітер, подекуди дощі: прогноз погоди від Наталки Діденко на 30 липня

29 липня, 2024 понедiлок
14:18
Суспільство Наталка Діденко

У вівторок, 30 липня, температура повітря в Україні вдень становитиме +22...+28 °C, у південній частині повітря прогріється до +26...+29 °C

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Про це повідомила у Telegram синоптикиня Наталка Діденко.

"Дощі, подекуди з грозами, пройдуть у північних областях, подекуди в центральній частині та місцями на Харківщині. На решті території України переважатиме суха погода", - розповіла пані Діденко.

Крім того, 30 липня очікується сильний вітер до штормових поривів 15-20 м/с. Також синоптикиня попередила про сильні магнітні бурі.

У Києві у вівторок очікується сильний північно-західний вітер, сильні магнітні бурі, дощ із грозою, температура становитиме +24 °C.

Впродовж тижня температура повітря в Україні передбачається в межах +25...+29 градусів, на півдні та південному сході очікується +28...+33 °C, опадів буде мало.

Теги:
Новини
Україна
Прогноз погоди
Погода з Наталкою Діденко
погода в Україні
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