Штормовий вітер, подекуди дощі: прогноз погоди від Наталки Діденко на 30 липня

Про це повідомила у Telegram синоптикиня Наталка Діденко.

"Дощі, подекуди з грозами, пройдуть у північних областях, подекуди в центральній частині та місцями на Харківщині. На решті території України переважатиме суха погода", - розповіла пані Діденко.

Крім того, 30 липня очікується сильний вітер до штормових поривів 15-20 м/с. Також синоптикиня попередила про сильні магнітні бурі.

У Києві у вівторок очікується сильний північно-західний вітер, сильні магнітні бурі, дощ із грозою, температура становитиме +24 °C.

Впродовж тижня температура повітря в Україні передбачається в межах +25...+29 градусів, на півдні та південному сході очікується +28...+33 °C, опадів буде мало.