Сильний вітер до штормових поривів та дощі з грозами: прогноз від Наталки Діденко на 29 липня
У неділю та понеділок Україну перетинає атмосферний фронт, який принесе у деякі регіони дощі з грозами. 29 липня очікується сильний вітер зі штормовими поривами
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
Вона зазначила, що трохи подощить на півночі, північному сході, на Вінниччині, Черкащині, Полтавщині, проте в понеділок вдень - переважно сухо.
Ввечері 29 липня очікуються локальні дощі на крайній півночі України, на Луганщині та в Приазов'ї.
У понеділок в більшості областей України внаслідок проходження атмосферного фронту передбачається сильний північно-західний вітер, до штормових поривів 15-20 метрів за секунду.
Наталка Діденко наголошує, що атмосферний фронт буде холодний, тож пошириться прохолодніше повітря - в багатьох областях України спаде спека. Очікується в західних областях +20…+25 °С, на півночі, у центральних областях та на Харківщині +24…+29 °С.
У південній частині та на південному сході 29 липня затримається сильна спека до +30…+35 °С, окрім Одещини, там +28…+30 °С.
А от у вівторок, 30 липня у цих регіонах температура повітря знизиться до +27…+29 °С.
Погода у Києві
У столиці в понеділок передбачається сильний північно-західний вітер, до штормових поривів 15-20 метрів за секунду.
Дощ із грозою ймовірний вночі та вранці 29 липня, вдень - без опадів.
Повітря у Києві в понеділок очікується значно свіжішим: +25 °С.
Фото: t.me/PohodaNatalka
- 11 червня у Києві та ще 10 областях України науковці зафіксували нові історичні рекордні значення температури для цієї дати.
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