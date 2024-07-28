Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство Сильний вітер до штормових поривів та дощі з грозами: прогноз від Наталки Діденко на 29 липня

Сильний вітер до штормових поривів та дощі з грозами: прогноз від Наталки Діденко на 29 липня

Марина Клюєва
28 липня, 2024 неділя
15:06
Суспільство гроза

У неділю та понеділок Україну перетинає атмосферний фронт, який принесе у деякі регіони дощі з грозами. 29 липня очікується сильний вітер зі штормовими поривами

Зміст

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Вона зазначила, що трохи подощить на півночі, північному сході, на Вінниччині, Черкащині, Полтавщині, проте в понеділок вдень - переважно сухо. 

Ввечері 29 липня очікуються локальні дощі на крайній півночі України, на Луганщині та в Приазов'ї.

У понеділок в більшості областей України внаслідок проходження атмосферного фронту передбачається сильний північно-західний вітер, до штормових поривів 15-20 метрів за секунду.

Наталка Діденко наголошує, що атмосферний фронт буде холодний, тож пошириться прохолодніше повітря - в багатьох областях України спаде спека. Очікується в західних областях +20…+25 °С, на півночі, у центральних областях та на Харківщині +24…+29 °С.

У південній частині та на південному сході 29 липня затримається сильна спека до +30…+35 °С, окрім Одещини, там +28…+30 °С. 

А от у вівторок, 30 липня у цих регіонах температура повітря знизиться до +27…+29 °С.

Погода у Києві

У столиці в понеділок передбачається сильний північно-західний вітер, до штормових поривів 15-20 метрів за секунду.

Дощ із грозою ймовірний вночі та вранці 29 липня, вдень - без опадів.

Повітря у Києві в понеділок очікується значно свіжішим: +25 °С.

Фото: t.me/PohodaNatalka

  • 11 червня у Києві та ще 10 областях України науковці  зафіксували нові історичні рекордні значення температури для цієї дати.
Теги:
Україна
Прогноз погоди
новини Києва
Погода з Наталкою Діденко
погода в Україні
Читайте також:
Віктор Шестаков в ув'язненні
Автор
27 липня, 2024 субота
Заробив 250 тис. грн і був засуджений на 15 років: пропагандист рашизму з Полтавщини Шестаков просить обміняти його за проєктом "Хочу до своїх"
Оленівка - наша Катинь
Автор Тетяна Яворська
26 липня, 2024 п'ятниця
Військовополонені азовці вперше звернулись до президента України з полону, дружини вимагають їхнього звільнення
Автор Марина Клюєва
25 липня, 2024 четвер
"В Україні очікується наймасовіший ракетний удар через прибуття F-16": новий вкид роспропаганди
Київ
+29°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.04
    Купівля 41.04
    Продаж 41.52
  • EUR
    Купівля 44.49
    Продаж 45.19
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
28 липня
16:27
Російський Су-30СМ
Під час удару по Сакам ЗСУ знищили російський багатоцільовий винищувач Су-30СМ і могли пошкодити ще один літак, - ЗМІ
16:15
Кирило Буданов
Буданов: після перемоги в нас будуть не менш важливі і не менш складні завдання
16:01
OPINION
Олег Манчура
Націоналізація ДТЕК стала б гарним кейсом для нової України
15:50
Блискавка вдарила в росіян на площі перед головним військовим храмом РФ
15:48
На фото: Андрій Лузан
Актор Андрій Лузан показав, як проходить вишкіл у ЗСУ
15:28
Вроцлав, протест перед Генконсульством України
Перед генконсульством у Вроцлаві українські чоловіки влаштували пікет із вимогою видати паспорти
15:13
Ексклюзив
Польські F-16 та МіГ-29 у одному строю
Експерт з авіації Романенко: треба, щоб до кінця року Україна мала 60 бортів F-16
14:57
Протягом доби росіяни вбили п'ятьох жителів Донеччини, ще 15 людей поранені, серед них дитина
14:56
Ердоган
Ердоган дав ляпаса дитині, бо вона відмовилася цілувати його руку
14:26
Ракетоносій "калібрів"
У ВМС пояснили, чи може РФ випустити по Україні ракети із Середземного моря
14:08
Ангеліна Калініна
Експерша ракетка України Калініна знялася з Олімпіади-2024: причина
14:07
Оновлено
Удар по Нікополю
Окупанти обстріляли багатоповерхівки у Нікополі. Серед поранених - діти віком 1 та 10 років
14:03
Венесуела, президентські вибори
У Венесуелі проходять президентські вибори, що можуть покласти край 25-річній соціалістичній диктатурі
14:03
OPINION
Митрополит Епіфаній
Наш вибір – підстава і запорука якості нашого життя
13:48
ССО ЗСУ
В яких випадках хлопці від 18 до 25 років підлягають мобілізації: що каже законодавство
13:44
Оновлено
Вибух
Окупанти вночі та зранку били по Херсону: поцілили в коледж, троє постраждалих в передмісті
13:31
На Київському водосховищі оштрафували рибалку, який не мав лінійки та ваг
13:15
Дональд Трамп
Трамп "полюбив" криптовалюту і пообіцяв у разі свого президентства звільнити голову Комісії з цінних паперів та бірж
12:54
Камала Гарріс
Гарріс визначила трьох потенційних претендентів на посаду віцепрезидента, - Bloomberg
12:16
Енергосистема, електроенергія, обстріли
На Донеччині РФ вдарила по шахті, в якій перебували 27 працівників: ситуація в енергосистемі на 28 липня
12:14
вибух на авіабазі в російському Енгельсі
Армія РФ обстріляла Кіндійку на Херсонщині: постраждав літній чоловік
12:10
Ексклюзив
Польща
Заяви польських політиків щодо Волинської трагедії вказують, що принаймні частина з них не хоче бачити Україну в незалежному майбутньому, - історик В'ятрович
12:03
Оновлено
війна з Росією, вибух, Росія
Сили оборони вночі атакували нафтобазу в Курській області
12:00
OPINION
Карл Волох
Ні в Трампа, ні в Гарріс-Байдена плану немає
11:45
Хезбола, Ліван
"Перетин усіх червоних ліній": Ізраїль попередив Ліван про загрозу "руйнівної війни", проте встановив умови для її уникнення
11:26
новини Львівщини
РФ завдала двох ракетних ударів по Харкову
11:21
Дональд Трамп
Трамп сказав християнам, що їм не доведеться голосувати після цих виборів, якщо він стане президентом США
11:10
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
За тиждень Росія випустила близько 700 КАБів і понад 100 "шахедів" по Україні
11:03
ДТП
Напідпитку вилетів на зустрічну смугу: на Одещині сталася ДТП за участі Mercedes і мотоцикла
10:20
США, Південна Корея
Південна Корея, США і Японія домовились про співпрацю у безпековій сфері на тлі загроз з боку КНДР та РФ
10:06
OPINION
Ростислав Павленко
Про "чистий" та "брудний" юані
09:50
Оновлено
Одеса обстріл
Зранку Росія вдарила по двох селищах Херсонщини: 7 постраждалих, серед них троє дітей
09:47
Ексклюзив
Чорноморський флот РФ
Речник ВМС Плетенчук проаналізував спроможності військово-морських сил РФ
09:09
Віктор Орбан
Орбан заявив, що Україна ніколи не стане членом ЄС та НАТО, а світова влада перейде від "ірраціонального" Заходу до Азії та Росії
09:08
Малійські повстанці заявили, що вбили й поранили десятки найманців ПВК "Вагнера"
08:28
ЗСУ
Минулої доби зафіксовано 129 боєзіткнень, на Покровському і Торецькому напрямках росіяни провели майже по 30 атак, - Генштаб
08:14
сили ППО
Українська ППО вночі знищила 7 "шахедів" і ракету Х-59
08:08
OPINION
Ігор Гулик
Орбан хоче в Тамбов…
07:56
Інфографіка
смерть рашистським окупантам
Засіб ППО, 1180 військових та 13 танків: втрати РФ за добу війни в Україні
07:34
Ізраїль, ЦАХАЛ
ЦАХАЛ заявив про атаку на сховища зі зброєю й інфраструктуру "Хезболли"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV