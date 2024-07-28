Сильний вітер до штормових поривів та дощі з грозами: прогноз від Наталки Діденко на 29 липня

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Вона зазначила, що трохи подощить на півночі, північному сході, на Вінниччині, Черкащині, Полтавщині, проте в понеділок вдень - переважно сухо.

Ввечері 29 липня очікуються локальні дощі на крайній півночі України, на Луганщині та в Приазов'ї.

У понеділок в більшості областей України внаслідок проходження атмосферного фронту передбачається сильний північно-західний вітер, до штормових поривів 15-20 метрів за секунду.

Наталка Діденко наголошує, що атмосферний фронт буде холодний, тож пошириться прохолодніше повітря - в багатьох областях України спаде спека. Очікується в західних областях +20…+25 °С, на півночі, у центральних областях та на Харківщині +24…+29 °С.

У південній частині та на південному сході 29 липня затримається сильна спека до +30…+35 °С, окрім Одещини, там +28…+30 °С.

А от у вівторок, 30 липня у цих регіонах температура повітря знизиться до +27…+29 °С.

Погода у Києві

У столиці в понеділок передбачається сильний північно-західний вітер, до штормових поривів 15-20 метрів за секунду.

Дощ із грозою ймовірний вночі та вранці 29 липня, вдень - без опадів.

Повітря у Києві в понеділок очікується значно свіжішим: +25 °С.

Фото: t.me/PohodaNatalka